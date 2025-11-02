(FUNDOURO) Fundación Dominicana de Urología Dr. Pablo Mateo, realizaron 12va, Edición Jornada de detección temprana de cáncer de Próstata en la Clínica Cristiana de Salud Integral

San Juan de la Maguana, sábado 1 de Noviembre del 2025. Como parte de su responsabilidad social, todos los años los integrantes de la fundación Fundouro, realizó jornada de PSA (Antígeno Prostático Específico) totalmente gratis en la clínica Cristiana Integral, ubicada en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, San Juan de la Maguana, la semana del sábado 18 de noviembre del presente año a los hombres residentes en el sur profundo de la Republica Dominicana, (San Juan de la Maguana, Vallejuelo , Las Matas de Farfán, El Cercado , Juan de Herrera y zonas aledañas, como prevención de cáncer de próstata.

El Dr. Urólogo Pablo Mateo puntualizó que deben llevar los resultados PSA , para que más de 28 Urólogas y Urólogos y que además consultamos más de 600 hombres en un día, en la Clínica Cristiana de Salud Integral de San Juan de la Maguana , para ofrecerte una consulta gratis con el apoyo de las empresas patrocinadoras Phamatech ,CDD Radioterapia, Clínica Abreu, , Fundación Dominicana de Urología, Urología Laser Avanzada Dr., Pablo Mateo y Clínica Cristiana Integral .

El sábado 18 de octubre, se realizaron 560 Pruebas PSA a hombres de escasos recursos económicos, llevando alegría y esperanza, a los mismos, ubicados en el Sur profundo del país.

“Detectar a tiempo puede salvar vidas”

El Dr. Pablo Mateo, es oriundo del municipio de vallejuelo, y lleva en su corazón y su deseo, estar siempre actualizado de las carencias de los lugareños, que lo vieron creer.

La Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO) Dr. Pablo Mateo, a través de los años ha apoyado jornadas de detección temprana de cáncer de próstata, así como programas de residencias médicas a los hospitales con equipos de últimas tecnologías en beneficio de futuros pacientes. Además de auspiciar Jornadas Científicas, con apoyo de Fundaciones de Barcelona y empresas farmacéuticas.

Ante la duda visite su Urólogo

www.drpablomateo.com

@urologodrmateo

.Coordinador Departamento Uro-Oncología Instituto Nacional del Cáncer (INCART)

.Presidente Congreso Confederación Americana de Urología (CAU) 2018

.Presidente Comité de Ética Sociedad Dominicana de Urología (SDU)

.Presidente Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO)

