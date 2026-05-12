Fuerza del Pueblo denuncia cobros excesivos y prácticas irregulares en Consulado NY

NUEVA YORK.-El secretario general del partido Fuerza del Pueblo en Nueva York, licenciado Odell Suero, denunció un supuesto esquema de cobros excesivos, facturación paralela y prácticas abusivas contra la comunidad dominicana en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, dirigido por Jesús “Chu” Vásquez.

«Según quejas de ciudadanos y organizaciones comunitarias, el consulado ha convertido servicios básicos en mecanismos de recaudación que afectan el bolsillo de miles de dominicanos residentes en el exterior», declaró.

PRINCIPALES DENUNCIAS

Reveló que la oficina consular en El Bronx opera sin local permanente, lo que genera improvisación, incertidumbre y dificulta el acceso a servicios. «La negativa a pagar una renta estable mantiene a miles de usuarios en condiciones inadecuadas» afirmó.

Denunció que el Consulado impone un cobro de 30 dólares por envío al tramitar pasaportes en oficinas externas, incluso cuando el solicitante puede retirar el documento en la sede central.

Agregó que el personal de dicha sede presiona para que los usuarios soliciten pasaportes con vigencia de 10 años, de mayor costo, elevando la facturación consular.

«También nos han reportado incremento de 10 dólares en la solicitud de la doble ciudadanía, 20 dólares extra en cartas de ruta, hasta 60 dólares por servicios VIP en permisos de viaje para menores y cobran un dólar por cada fotocopia durante el trámite», detalló.

Añadió que el ID consular, que debe ser opcional, se agrega automáticamente al trámite de pasaporte como parte de un “paquete”, sumando 25 dólares sin advertencia clara. «Así, una renovación de pasaporte de 6 años pasa de 125 a 150 dólares», subrayó.

«Usuarios han denunciado, además, haber recibido una factura computarizada oficial de 100 dólares por poderes consulares y, al mismo tiempo, una factura manual adicional de 60 dólares», abundó.

CONTRADICCIÓN CON MIREX

Recordó que en noviembre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó la estandarización de tarifas consulares para garantizar uniformidad y transparencia en todas las sedes del mundo.

“Ante esto, surgen preguntas obligadas: ¿Por qué existen cobros manuales fuera del sistema oficial? ¿Por qué se aplican cargos no contemplados en la tarifa estandarizada? ¿Quién supervisa estos procedimientos? ¿Dónde termina ese dinero?”, cuestionó Suero.

LLAMADO AL GOBIERNO

Advirtió que “el pueblo dominicano en Nueva York no puede seguir siendo tratado como fuente permanente de recaudación. Nuestra diáspora merece respeto, transparencia y servicios dignos”.

Suero solicitó al presidente Luis Abinader una intervención inmediata y una investigación transparente sobre las denuncias que, aseguró, indignan a la comunidad dominicana en Nueva York.