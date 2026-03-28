Fuente de Luz promueve educación vial para reducir accidentes en Semana Santa

La iniciativa, en colaboración con Accidentes RD, marca el inicio de un ciclo de charlas a nivel nacional como parte de su programa de Responsabilidad Social

Santo Domingo._ Fuente de Luz Memorial Service realizó este jueves una jornada de educación vial, orientada a la prevención de accidentes de tránsito, en víspera de la Semana Santa, período en el que cada año se registran decenas de fallecidos y cientos de accidentes, —con promedios que superan las 20 muertes y más de 300 accidentes durante el asueto, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La iniciativa responde además a la realidad de que la República Dominicana se encuentra entre los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo, con 64.6 muertes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Preocupados ante esta realidad, Fuente de Luz junto a su parque cementerio Memorias de Luz, en Santo Domingo Este, auspició la primera charla, titulada “Educación vial: la luz del camino”, en un centro comercial de esa demarcación, fortaleciendo así su cercanía con la comunidad.

La jornada fue desarrollada en colaboración con el especialista en seguridad vial Aníbal Germoso, de Accidentes RD, y forma parte de un ciclo de encuentros que se extenderá a distintas ciudades del país.

Durante la apertura, la directora de Fuente de Luz Memorial Service, Arlenys Nicasio, destacó el compromiso institucional con la vida y el bienestar de las familias dominicanas.

“Con esta iniciativa buscamos aportar de manera directa a la conciencia ciudadana y a la reducción de accidentes en nuestras vías. Es un esfuerzo que forma parte de nuestra visión de acompañar a la sociedad no solo en los momentos difíciles, sino también en la prevención”, expresó.

La charla incluyó dinámicas vivenciales, como el uso de un simulador de impacto, que permitió a los participantes comprender las consecuencias del exceso de velocidad y el uso inadecuado del cinturón de seguridad, además de abordar temas como manejo preventivo, distracciones al conducir y efectos del alcohol.

Este programa forma parte de una agenda de responsabilidad social más amplia que Fuente de Luz desarrolla a nivel nacional, impactando comunidades, empresas y centros educativos, mientras continúa fortaleciendo su presencia con iniciativas como Memorias de Luz

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