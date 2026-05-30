Antonio Taveras Guzmán reflexiona sobre clientelismo, pobreza y democracia en nuevo libro

Santo Domingo. – El senador independiente por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, puso a circular un texto en el que reflexiona sobre su experiencia en la política dominicana, el impacto del clientelismo y las debilidades estructurales de la democracia en el país.

La obra recoge experiencias vividas por el legislador durante años de recorrido político y contacto con comunidades de distintos sectores del territorio nacional, especialmente de la provincia Santo Domingo. En el texto, Taveras Guzmán sostiene que la democracia dominicana “formalmente funciona, pero no igual para todos los ciudadanos del país”, convirtiéndose para el legislador en un sistema de favores, más que un lugar de derechos.

El senador plantea que la pobreza, la desigualdad y la fragilidad institucional han condicionado la relación de millones de dominicanos con la política, provocando que muchas veces los ciudadanos participen desde la necesidad y no desde la libertad.

“He visto cómo la política se convierte, para muchos, en una herramienta para resolver lo inmediato. He visto cómo el favor reemplaza al derecho, cómo el clientelismo sustituye a la ciudadanía y cómo la corrupción se normaliza cuando no hay consecuencias”, expresa el autor en uno de los fragmentos del libro.

La publicación también desarrolla una reflexión sobre el clientelismo político, el cual define no como un problema moral individual, sino como una consecuencia de la exclusión social y de un Estado incapaz de garantizar derechos universales.

Taveras Guzmán sostiene que la pobreza debe entenderse como una construcción política derivada de la manera en que una sociedad organiza sus recursos, sus instituciones y sus relaciones de poder. Asimismo, advierte que una democracia donde los ciudadanos votan desde la necesidad constituye una “democracia de baja intensidad”.

El legislador explica que el libro busca abrir una conversación pública más profunda y exigente sobre las debilidades del sistema democrático dominicano, alejándose tanto de las “recetas mágicas” como de los discursos complacientes.

Al acto de puesta en circulación asistieron dirigentes políticos, activistas sociales, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otras personalidades vinculadas al debate público nacional.

Entre las personalidades presentes estuvieron Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas; Pedro Catrain, senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Samaná; Guillermo Moreno, presidente de Alianza País; Fidelio Despradel; Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia (APD); Fafa Taveras; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entre otras figuras políticas, académicas y representantes de la sociedad civil.

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