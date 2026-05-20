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Jugadores destacados del equipo de Francés que se impuso en doble choque a la comunidad de Hatillo
BeísbolDeportes

Francés vence Hatillo en doble partidos continuación semifinal béisbol campesino Copa Rizek Cacao

PRIMICIAS DIGITAL20 de mayo de 2026
13 1 minuto de lectura

La representación de la comunidad de Francés venció en doble partido a la novena  de Hatillo  colocándose a un triunfo de avanzar a la gran final del vigésimo octavo torneo de béisbol campesino dedicado al doctor José Aníbal García en opción a la gran copa Rizek Cacao  y que cuenta con el respaldo de la Pescadería Wanda y  la Cooperativa San Rafael.

El primer partido de la doble jornada fue dominado 2-0 por los actuales campeones de la comunidad de Francés con una soberbia actuación en el montículo del versátil John Henríquez.

Henríquez estuvo intratable en la lomita de los sustos tirando siete entradas completas enfrentando 25 bateadores, no permitió carreras,  un solo hit y ponchó a 13 bateadores.

Sobresalieron a la ofensiva por la comunidad de Francés el estelar Alexander Sánchez con doble y sencillo,  una carrera anotada y Jean Luis Ortiz dos incogibles mientras que el único hit conectado por Hatillo lo produjo Haniel German.

En el segundo partido la comunidad de Francés en una fiesta de batazos apabulló 19-5 a Hatillo logrando su segunda victoria al hilo que lo coloca  a una victoria de avanzar a la gran final de la exitosa justa deportiva.

El lanzador ganador fue Abel Brito mientras que cargó con la derrota el relevista Rodolfo Garrido.

Anderson de Jesús encabezó la ofensiva de la comunidad de Francés con cuadrangular, doble y dos sencillos, seis carreras remolcadas y dos anotadas y Edward de Jesús con cuadrangular y doble y cinco carreras empujadas.

Por el team de Hatillo los más destacados fueron Haniel German un vuelacerca, tres remolques y una vuelta anotada y Jaime Peña dos inalámbricos.

La serie semifinal “B” seguirá este domingo 24 de mayo a las diez de la mañana  en el play Johnny Peralta del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad.

El ganador de esta serie se medirá en la gran final a la representación de la Enea ganadora de la semifinal “A” tras vencer en tres juegos seguidos a la comunidad de Bijao.

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