Ex alcalde SDN asegura podrían producirse en RD grandes confrontaciones sociales por deterioro servicios públicos

Santo Domingo.- El ex síndico de Santo Domingo Norte y aspirante a la

Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP), Jesús Feliz,

manifestó hoy que el gobierno de Luis Abinader y el Partido

Revolucionario Moderno (PRM) mantiene a la sociedad en estado de

irritación y desesperación por los constantes apagones y por el alto

costo de la vida que se manifiesta en los productos de primera

necesidad.

Feliz dijo que en el país se ha producido un deterioro progresivo en

los servicios públicos reflejado también en la salud, alimentación y

en el transporte, lo que podría provocar por el elevado nivel de

insatisfacción de los ciudadanos grandes confrontaciones de carácter

social.

“En las últimas tres semanas lo que hemos visto en todo el territorio

nacional es un arbolito en la noche no por las luminarias y la

cantidad de energía que ofrece el gobierno, sino por los encendidos

de neumáticos y velas que causan los constantes y prolongados

apagones”, señaló.

Expresó que si a ese escenario de preocupaciones se le suma el

incremento desproporcionado que ocasiona la subida del arroz, el

pollo, habichuelas, aceite, espaguetis y la sardina, entre otros, la

situación de la población se torna cada día más desesperante al no ver

interés en el gobierno en solucionar la situación. “Esto ha llevado

a las familias y madres dominicanas a ver el presupuesto familiar más

pequeño”, añade.

“Este gobierno en lugar de fortalecer e incentivar a los productores

agrícolas para que los alimentos lleguen a los consumidores a precios

asequibles ha elevado los fertilizantes y le ha entregado excesivas

cantidades de licencias a los importadores para que traigan arroz y

asimismo la pignoración de este cereal que le ha bajado 75 pesos.

Remarcó que con esas medidas del gobierno en contra del sector

productivo nacional se ha instaurado en el país un panorama tétrico,

desolador y crítico que está permitiendo el colapso total en los

servicios públicos”, precisó.

Reveló que en materia de la salud pública el deterioro y descuido es

tan grande que en los centros hospitalarios por falta de camas tienen

que colocar a los pacientes en sillas en los pasillos y patios.

Jesús Feliz, quien es miembro de la Dirección Central de la FP y

eventual miembro de la Dirección Política, asimismo, uno de los

principales líderes de la provincia Santo Domingo, aseguró que por el

panorama sombrío y desalentador que existe en la nación con la

irritación colectiva, alegadamente se podría producir una explosión social.

Acotó que el gobierno de Abinader está obligado a prestarle atención a

los temas sociales que han generado el deterioro en la calidad de vida

del pueblo dominicano para así evitar un levantamiento de los sectores

populares que se sienten traicionados por el golpeo permanente que

reciben de sus autoridades gubernamentales por las promesas

incumplidas y el golpeo permanente. (Francis Pérez)