Voluntariado del Banco Central entrega donación destinada a ayudar a las víctimas de los terremotos de Venezuela

Santo Domingo. República Dominicana. – El gerente del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en representación del gobernador, Héctor Valdez Albizu, y de las autoridades de esa entidad, Ervin Novas Bello, encabezó el acto de donación a la nación de Venezuela, afectada por los terremotos de gran intensidad que provocaron numerosas víctimas entre la población, asi como muchos daños materiales en ese país, mediante el cual se hizo entrega a una delegación encabezada por Luis Meneces Lares, presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana (CADOVEN), de artículos de primera necesidad y medicamentos recolectados por el Voluntariado Bancentraliano (VB), unido a una aportación monetaria que servirá para costear el envío.

Ervin Novas Bello, presidente del VB por delegación del gobernador, expresó en representación de todos los voluntarios, que en el Banco Central “queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias de los afectados por los terremotos acaecidos el pasado 24 de junio, en La Guaira y Caracas, donde hubo lamentables pérdidas humanas y daños importantes en sus infraestructuras”.

Novas Bello señaló que “el Voluntariado del Banco Central es el brazo que nos permite ejecutar nuestra política solidaria y ha desarrollado una jornada de recolección que incluye: alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, alcohol isopropílico al 70 %, medicamentos, insumos médicos y fórmulas infantiles”.

Asimismo, manifestó que “estas donaciones por parte del voluntariado del Banco Central, compuesto por el personal activo y pasivo, junto a sus familiares, procuran contribuir a sobrellevar esta situación tan difícil de nuestros hermanos venezolanos, llevando un poco de alivio a quienes no solo perdieron sus hogares, sino también a sus familiares”.

Por su parte el presidente de CADOVEN agradeció el respaldo del Banco Central a través de su voluntariado, destacando, además, la solidaridad y el apoyo que ha recibido el pueblo venezolano por parte de toda la República Dominicana en esta situación de emergencia para su país.

Meneces Lares recibió la donación en compañía de Alexis Hernández, gerente general de Sambil, y Pedro Luis Aceituno, coordinador general de logística del operativo de donación.

En la entrega del donativo junto a Novas Bello estuvieron presentes los miembros del Consejo del Voluntariado Jonathan Abreu, director de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo interino; Denisse Comarazamy, Soraya Bautista y Miosotis Collado, encargadas de las comisiones de Desarrollo y Asistencia Social, Medio Ambiente y Educación, respectivamente. Además, los voluntarios Elvin Rosado García, director de Seguridad del BCRD y Yanery Mora.

Visited 6 times, 1 visit(s) today