Estrellas vuelven a contratar a Josh Lester como importado

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas anunciaron que contrataron nuevamente al inicialista y antesalista norteamericano Josh Lester como uno de sus jugadores importados, esta vez para el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre próximo.

Lester (.236-6-18) jugó con las Estrellas la temporada pasada, en la cual lideró la Serie Regular de la mencionada Liga Dominicana en bases por bolas recibidas (36) y actuaciones en juegos (50), todos los de su club. En este último encasillado empatado con su compañero de equipo y jardinero Raimel Tapia, a quien siguió en liderato de dobles del club (12 a 11).

El selectivo bateador derecho tuvo el cuarto mejor promedio de embasarse (.362) entre los jugadores titulares de las Estrellas y fue segundo del club en jonrones (6), empatado con Rodolfo Castro y detrás de Miguel Sanó (9), quien lideró la liga.

Lester actúa este año en la Liga Mexicana, donde con el equipo de Monterrey batea para promedio de .290, con 15 jonrones y 51 carreras empujadas, en 89 juegos. Su promedio de embasarse es de .370.

“En Lester esperamos tener el jugador sólido, estable, que fue para nosotros la temporada pasada”, manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.”Él es un hombre que puede estar en la alineación todos los días. Ya lo demostró en su primera temporada con nosotros”.

Ahora las Estrellas han anunciado a tres de sus jugadores importados para la venidera campaña de béisbol profesional en la República Dominicana.

Los otros dos son: el jardinero nicaragüense Ismael Munguía y el relevista Patrick Weigel.

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