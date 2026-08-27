Venezuela se proclama campeón Torneo Panamericano de Béisbol Infantil

SANTO DOMINGO.- El representativo de Venezuela se coronó campeón del XIV Torneo Panamericano de Béisbol Infantil 11-12 años al derrotar a la República Dominicana 6-3 en partido efectuado en el estadio de softbol número dos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Es la segunda ocasión, de manera consecutiva, que Venezuela conquista este importante evento, que contó con la presencia de 12 países y que estuvo dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia. En el torneo de 2025, el combinado venezolano se adjudicó el trofeo tras disponer de los dominicanos 1-0.

William Heredia comandó el triunfo al conectar un cuadrangular de tres carreras en el cierre de la primera entrada ante el abridor criollo Jandel Soto, quien cargó con la derrota. También cooperó a la causa ganadora Daniel Uricote, al disparar un jonrón solitario en el cuarto inning.

El novel serpentinero José Moros se acreditó la victoria

Por la escuadra dominicana, los más destacados fueron Isauris Mejía, quien conectó un vuelacerca, mientras que Jasiel Mena disparó un doble productor de dos carreras en la parte alta de la sexta entrada.

El acto de entrega de los trofeos a los equipos campeón y subcampeón estuvo a cargo de la periodista Sudelka García, quien estuvo en representación del licenciado Andrés Bautista, así como del licenciado Rubén Hernández, presidente del Comité Organizador del certamen infantil. De igual modo, también estuvo presente Luis Mercedes, director general del torneo.

“Queremos darle las gracias al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro Andrés Bautista, y al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por todo el respaldo dado para que este torneo concluyera de manera exitosa”, señaló Mercedes.

Informó, asimismo, que la edición número 15 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil se celebrará en las nuevas instalaciones de la Liga Deportiva Mercedes, que en la actualidad construye el Gobierno Dominicano.

Colombia conquistó el tercer lugar

Previo a la celebración del partido final, el combinado de Colombia se alzó con la medalla de bronce al derrotar 16-12 al representativo de México.

Colombia contó con el respaldo ofensivo de Juan López, quien bateó de 5-5, incluido dos dobles y un triple, con cinco carreras remolcadas y tres anotadas. Fue secundado por Elías Moreno, quien voló la cerca, y Emmanuel Caraballo, quien anotó cuatro carreras.

Sebastián León fue el jugador más destacado por los mexicanos al conectar un jonrón y remolcar cuatro carreras y anotar otras dos.

En el evento participaron niños representantes de los países de Aruba, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Haití, Isla San Andrés, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, y dos seleccionados del país anfitrión; Provincia Santo Domingo y República Dominicana.

Tuvieron como escenarios los estadios de softbol 1 y 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como los terrenos de la Liga Deportiva Mercedes y fueron transmitidos por Coral 39 del Grupo Corripio.

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