Gala XV del Premio al Merito Periodístico de Acroarte exaltó la excelencia de la crónica del arte

VIRGILIO LORA GOMEZ

Por su trayectoria, dedicación y aportes a la crónica de arte y contribución al desarrollo de la comunicación, la cultura, la educación, las artes y el mecenazgo en la República Dominicana, se dedicó la gala de premiación, este martes 1 de septiembre de 2026, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria profesional ininterrumpida y a su permanente compromiso con la comunicación y la sociedad dominicana.

Durante el ceremonial, Acroarte distinguió a personalidades de la sociedad civil, profesionales de los medios de comunicación y miembros de la institución —tanto de la sede central como de sus filiales en Santiago, Nueva York y Miami— que han realizado aportes significativos al desarrollo y promoción del periodismo, el arte y la cultura en el país.

El Premio Acroarte al Mérito Periodístico constituye una de las distinciones más importantes otorgadas por la institución, resaltando valores como la trayectoria, la ética, la responsabilidad y el compromiso social.

« Juan Taveras Hernández conocido como (Juan TH) se convirtió en un referente de la crónica de arte en la República Dominicana, nos enseñó, desde su ejercicio profesional, que el periodismo de entretenimiento también puede ser cultura, literatura, referencia y calidad, como sus compañeros de camino en Acroarte, nos sentimos regocijados de reconocer su trayectoria y sus logros en esta gala», puntualizó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

Juan TH una trayectoria de compromiso con el periodismo

Juan Taveras Hernández (Juan TH) es un reconocido periodista, escritor y comunicador dominicano con una sólida trayectoria en los medios de comunicacion. A lo largo de su carrera ha ejercido la profesión desde una perspectiva crítica y comprometida, destacándose por sus análisis, comentarios y artículos de opinión sobre temas de interés nacional.

Su labor profesional se ha caracterizado por la defensa de la libertad de expresión, la responsabilidad social y los valores democráticos. Su voz y sus escritos han formado parte de debates trascendentales en la vida nacional, enriqueciendo el pensamiento y la opinión pública.

Con esta dedicatoria, Acroarte reconoció en Juan TH a un referente para varias generaciones de periodistas y comunicadores, así como su valiosa contribución al fortalecimiento del ejercicio periodístico en la República Dominicana.

La XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026 reunió a miembros de la entidad, periodistas, artistas, gestores culturales, representantes institucionales y personalidades de distintos sectores, en una noche que se dedicó a celebrar el talento y los aportes de quienes impulsan la sociedad a través de la comunicación, el arte y la cultura.

Perfil de Juan Taveras Hernández

Juan Taveras Hernández (Juan TH) como es ampliamente conocido, nació en San Francisco de Macorís el 13 de julio de 1953. Es el primogénito del matrimonio conformado por Próspero Taveras y Juana (Cielo) Hernández.

Laboró durante más de 40 años en el desaparecido periódico El Nacional donde se desempeñó como uno de los principales columnistas y redactores. Posee una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y corresponsalía de prensa extranjera.

Se destacó como comentarista en espacios televisivos como El Show del Mediodía (Color Visión) y 7 x 7 Roberto (Rahintel), así como productor y conductor de los programas en el canal 45 Teleradio América y Cinevisión canal 19.

Durante más de 30 años se desempeñó como comentarista político y coordinador en los emblemáticos programas El Gobierno de la Mañana y El Gobierno de la Tarde, transmitidos por la emisora Z-101. Actualmente es director del periódico La Razón y productor y conductor del espacio musical Las Favoritas de Juan TH, que se transmite los domingos por Rumba 98.5 FM.

Es licenciado en Comunicación Social y doctor en Derecho, con un diplomado en Comunicación y Ciencias Políticas. Cursó estudios de periodismo para el desarrollo en Roma, Italia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, marketing político en Miami Florida y participó en programas de capacitación para periodistas latinoamericanos en la República Popular China, invitado por el Ministerio de Comercio de esa nación.

En 2002 fue condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella por el presidente de la República Hipólito Mejía.

En el ámbito literario, es autor del libro de ensayos Juan TH en voz alta y de los poemarios Noches de insomnio, De amores y otros dolores y la trilogía Juan TH.

Por otro lado, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) rendió un reconocimiento especial a la destacada cantante y compositora Maridalia Hernández durante la celebración de la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026.

El homenaje reconoció la trayectoria de más de cuatro décadas de Hernández y sus aportes a la música y la cultura dominicana, desde su participación fundacional en la agrupación 440 de Juan Luis Guerra hasta su consolidada carrera como solista en escenarios nacionales y extranjeros.

Como parte del reconocimiento, Acroarte preparó un homenaje musical en el que participaron los artistas y creadores José Antonio Rodríguez, Manuel Jiménez, Frank Ceara y Pavel Nuñez, quienes interpretaron canciones popularizadas por Maridalia Hernandez.

«Reconocer a Maridalia Hernández como la artista completa que es, honrar los más altos valores del arte. Representa la afinación y la elegancia, el buen gusto musical y la dignidad del arte dominicano y caribeño. Su voz forma parte de la esencia de nuestra memoria musical colectiva», expresó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

Además fueron reconocidos Frank Rainieri, José Miguel Bonetti Dubrell, José Monegro y los cronistas de arte Alexis Beltré Ramírez, Yamira Taveras, Mayra de la Paz y Rammy Pérez. También recibió un galardon la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera.

Trayectoria de Maridalia Hernández

Maridalia Hernández es considerada una de las voces más emblemáticas de la música dominicana . Inició su formación a los 10 años en Santiago y posteriormente obtuvo el título de profesora de música, además de competir con sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

A lo largo de su carrera artística despegó en 1981 y desde entonces se ha destacado como cantante y actriz y representante de la cultura dominicana en los escenarios nacionales e internacionales. Fue integrante del Coro Nacional y el Grupo 440 de Juan Luis Guerra.

En 1986 alcanzó uno de los principales logros de su carrera al conquistar el primer lugar del Festival de Viña del Mar, en Chile, con la canción «Para quererte». Ese mismo año recibió los premios El Dorado, el Casandra y el Soberano como destacada vocalista femenina.

En 2018, su espectáculo » Simplemente Maridalia» fue reconocido en Premios el Soberano como Mejor Concierto del Año. Es egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Summa Cum Laude, en Música Contemporánea.

En el 2023 fue nombrada Miembro Permanente del Foro Iberoamericano de las Artes y representó a República Dominicana en los Premios Internacionales de Mecenazgo de la Fundación Callia, presidida por la Reina Sofía.

Con una trayectoria marcada por la excelencia, la versetalidad y el compromiso con la cultura, Maridalia Hernández ocupa un lugar destacado entre las grandes artistas dominicanas.

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