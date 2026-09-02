“Innovación en sintonía contigo”, una invitación a IFA 2026 que LG Electronics hace al mundo

República Dominicana. 2 de septiembre de 2026 — LG Electronics (LG) invita a consumidores de todo el mundo a visitar su espacio de exhibición en IFA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre en Berlín, Alemania. Bajo el concepto “Innovación en sintonía contigo”, LG presentará su visión de AI Home, impulsada por “Inteligencia Afectiva”, a través de soluciones integradas que conectan diferentes espacios del hogar con las necesidades, estilos de vida y rutinas cotidianas de las personas.

LG presentará la evolución de su concepto AI Appliances Orchestra en IFA 2026, con un ecosistema conectado y potenciado por inteligencia artificial que amplía la propuesta presentada el año pasado por primera vez. El espacio de exhibición reunirá productos, servicios y experiencias impulsadas por IA para mostrar cómo las soluciones de LG pueden trabajar en conjunto para hacer que la vida de los consumidores sea más práctica, personalizada y eficiente.

La exhibición también destacará los más recientes televisores LG con inteligencia artificial, diseñados para llevar el entretenimiento en el hogar a otro nivel mediante funciones inteligentes. Sus imágenes y sonido mejorados permiten disfrutar de cada momento en pantalla con mayor realismo y una experiencia de visualización más envolvente.

Los visitantes podrán conocer aplicaciones prácticas que muestran la visión de LG sobre la inteligencia artificial en diferentes espacios del hogar en el Pabellón 18 de Messe Berlin, así como en la gestión de energía y la conectividad. La versión ampliada de AI Orchestra demostrará cómo las soluciones integradas de AI Home pueden contribuir a crear experiencias de vida más eficientes y conectadas, adaptadas a los estilos de vida europeos.

Quienes no puedan asistir presencialmente a IFA, LG compartirá la experiencia de su estand en IFA 2026 a través del canal de LG Global YouTube

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