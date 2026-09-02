Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes proyecta a RD como socio confiable para producir e invertir en Las Américas

Miami, EE. UU. – El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), representó al ministro Yayo Sanz Lovatón, como orador principal en el 12º Congreso Mundial de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en inglés): “Asegurando el Comercio, Fortaleciendo la Confianza”, a donde este fue invitado por los aportes que ha producido en materia de facilitación y control del comercio desde que asumió la Dirección General de Aduanas en 2020 y que continúa desde el MICM.

Allí Peña revalidó que la República Dominicana tiene ya las condiciones para consolidarse como una plataforma ideal para el encadenamiento productivo y un socio confiable en Las Américas sobre la base de instituciones modernas, innovación, productividad y confianza.

El evento reúne a autoridades gubernamentales, organismos aduaneros, expertos internacionales y empresas vinculadas a los distintos eslabones de la cadena de suministro.

Desde el MICM, Sanz Lovatón continúa haciendo aportes a la regulación comercial e industrial del país, encabezando órganos como el Consejo Nacional de Logística, la Mesa de Ilícitos y el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI).

Peña destacó que el país cuenta con una infraestructura física amplia, desarrollada y ajustada a los requerimientos de una sociedad enfocada hacia el encadenamiento productivo y comercialización de bienes y servicios.

“La República Dominicana es un punto de enlace comercial entre Europa, Norteamérica y el resto de Latinoamérica, con estabilidad social, política y económica, con talento humano disponible y con un sólido marco legal y de incentivos para la inversión extranjera”, añadió.

Citó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$3,276.5 millones al cierre del primer semestre de 2026, aumentando US$233.4 millones (7.7 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja la confianza que el país sigue generando en los inversionistas.

Bajo la visión estratégica del presidente Luis Abinader, se han establecido el Gabinete Presidencial para el Desarrollo de las Exportaciones, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y herramientas como la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos. En este contexto, las exportaciones dominicanas alcanzaron un récord de US$9,277.0 millones durante el período enero-julio de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 12.5% y consolida el desempeño positivo del sector exportador nacional.

Resaltó que el MICM fortalece un comercio basado en reglas, mediante la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal, mientras el Gobierno impulsa el Consejo Interministerial y la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual 2030, contribuyendo a un entorno más seguro para competir e invertir.

Sobre el congreso

Este congreso lo organiza BASC y coincide con el 30 aniversario de esta institución, la cual promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

La agenda aborda seguridad de carga, amenazas transnacionales, comercio ilícito, propiedad intelectual, tecnologías avanzadas, cooperación público-privada, facilitación del comercio, seguridad fronteriza e inteligencia artificial aplicada a las cadenas de suministro.

Entre otros, en el evento participan Ian Saunders, secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); Susan Thomas, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Comercio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP); Erik Moncayo, presidente internacional de World BASC Organization; Shane Campbell, subdirector ejecutivo de Seguridad de Carga y Transporte de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP); Suzanne Lemaitre, directora ejecutiva de World BASC Organization; Adi Grimberg, presidente de BASC.

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