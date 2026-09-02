Abancord felicita a Enmanuel Cedeño Brea por su designación como Superintendente de Bancos

Santo Domingo, R.D. — La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) extendió su felicitación a Enmanuel Cedeño Brea tras su designación como Superintendente de Bancos de la República Dominicana, y valoró la decisión como una señal de continuidad y respeto al rigor técnico que ha caracterizado a la supervisión financiera dominicana en los últimos años.

Cedeño Brea llega al cargo tras una trayectoria construida dentro de la propia Superintendencia, donde ocupó responsabilidades como la Subgerencia de Regulación e Innovación y, más recientemente, la asesoría general del Despacho del Superintendente. Esa experiencia se combina con una sólida formación académica en áreas afines a la banca y la regulación financiera, lo que le confiere una lectura técnica y precisa del sistema que ahora está llamado a dirigir.

«La designación de Enmanuel Cedeño Brea es una decisión acertada porque reconoce a alguien que fue parte activa de la transformación que vivió la Superintendencia en los últimos seis años. No llega a aprender el sistema: llega a continuarlo», afirmó Cristina De Castro, presidenta de Abancord.

De Castro subrayó que la gestión de Alejandro Fernández W., superintendente saliente, dejó una supervisión modernizada, con avances sustantivos en el marco regulatorio y en los procesos de inclusión financiera. «Bajo su liderazgo, la Superintendencia se convirtió en un organismo más técnico, más cercano al sector regulado y más alineado con los estándares internacionales de supervisión. Ese legado no se pierde: se traspasa a alguien que ayudó a construirlo», agregó.

Para Abancord, la continuidad de ese proceso es un elemento central en un momento en que el sistema financiero dominicano enfrenta una agenda de innovación, digitalización e inclusión que exige estabilidad institucional y criterio técnico.

La entidad gremial expresó su disposición a mantener una relación de diálogo abierto con la nueva gestión, en la misma línea de cercanía con los sectores regulados que ha marcado a la Superintendencia en el período reciente.

Acerca de Abancord

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) agrupa a las entidades de ahorro y crédito y corporaciones de crédito que operan en la República Dominicana, y trabaja en representación de sus intereses ante los organismos reguladores y la opinión pública.

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