Especialista en desarrollo local destaca connotación de “Dajabón Vívelo”
Con una visión que rompe con los estigmas históricos sobre la frontera dominicana, la feria ecoturística “Dajabón Vívelo” se presentó en Santo Domingo como una estrategia innovadora de desarrollo territorial y de resignificación cultural. El evento, respaldado por la Vicepresidencia de la República, no solo atrajo miradas, sino que propuso un modelo replicable de articulación social y económica desde lo local.
Néstor Estévez, especialista en comunicación estratégica y gestión pública local, valoró la iniciativa como un acto de reivindicación que transforma la imagen de Dajabón, usualmente asociada al conflicto y la marginalidad. En un artículo periodístico, Estévez señala que más allá de una feria, “Dajabón Vívelo” representa un esfuerzo integral que une identidad, gobernanza, cultura y naturaleza, alineado con las recomendaciones de organismos como la CEPAL para un desarrollo territorial sostenible.
La propuesta exhibida en la capital —con participación de ministerios, empresas, organizaciones culturales y comunidades— puso en evidencia la capacidad de liderazgo local, destacando la labor de la diputada Daritza Zapata, quien ha impulsado iniciativas de turismo sostenible y participación comunitaria.
Estévez resalta cuatro claves que posicionan esta feria como un ejemplo a seguir:
- Visión compartida y liderazgo territorial, con actores locales comprometidos.
- Articulación multisectorial, como base de legitimidad y sostenibilidad.
- Anclaje en la identidad y recursos propios, para promover turismo con pertenencia.
- Escenarios de encuentro y aprendizaje, que fortalecen las redes y la cogestión.
La elección de Santo Domingo como sede buscó visibilizar a Dajabón ante los tomadores de decisión, pero, según Estévez, el verdadero impacto radica en la capacidad de esta propuesta para cambiar la narrativa: mostrar a la frontera como un espacio de cultura, biodiversidad y futuro.
El desafío ahora, enfatiza, es garantizar la continuidad institucional, vincular estos esfuerzos con marcos normativos y presupuestarios, y replicar el modelo en otros territorios. “El desarrollo no se impone, se construye desde el territorio y con su gente”, concluye Estévez.