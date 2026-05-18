Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►La JCE en el exterior: Lo que dijo el presidente de la JCE en NY, doctor Román Jáquez. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=__6UeGz3emo. La Junta inició con éxito la entrega de la nueva cédula. Lo hizo con el cuerpo diplomático de la RD en EE. UU. y con los delegados de los partidos políticos en NY, NJ, Washington D.C., etc., la semana pasada. Este miércoles, día 20, las citas estarán abiertas para inscribirse en el exterior, sin importar el mes de nacimiento. El proceso comenzó en RD el 12 de abril de 2026 (hace hoy 36 días). Estas inscripciones terminarán en enero de 2028 (faltan más de 77 semanas y/o 540 días). Enlaces para citas de la nueva cédula: Ver: https://nuevacedula.jce.gob.do y Ver: https://citas.jce.gob.do. Diversos sectores en NY sostienen que deben unirse políticos, comunitarios, profesionales, empresarios y ciudadanos dominicanos para motivar a familiares, amigos y allegados a hacer sus citas y obtener el nuevo documento, soporte y garantía del sistema democrático. Hay tiempo para inscribir a un millón de connacionales en ultramar, diiicen. Los partidos que comiencen a trabajar, constatar y ayudar a su gente. A trabajar, a trabajar con su militancia y la comunidad. ¡Bueeeno!

►Los histriónicos en NY ante la JCE: Histriónico = Actuar o expresarse con exageración, dramatismo y teatralidad, con el objetivo principal de llamar la atención. En NYC los hay con la JCE. Veamos: Dice la miembro de la Dirección Política (DP) de la FP, con asiento en NY para el exterior, Alexandra Peña, que la militancia de esa organización y la ciudadanía en general deben acudir a los centros habilitados por la JCE para obtener la nueva cédula. Bien. Pero el presidente de la FP en NY, Carlos Feliz, está manifestando: “Por el camino que vamos, nos quedaremos sin votar en el exterior”. “La JCE vuelve a suspender las citas recién abiertas en El Bronx, por falta de espacios físicos, equipos y personal para atender a las personas”. “Todo parece indicar que el proceso electoral para los dominicanos en el exterior será dramático”. ¡Uff! Y el proceso todavía no ha comenzado. ¿Y entonces? Asimismo, el miembro del Comité Central (CC), Ivans Canals, califica el nuevo proceso de cedulación y el plan de ineficaz y ambiguo, debido a que «la falta de información clara pone en riesgo el derecho a la identidad de casi un millón de ciudadanos». ¡Uff! Y el proceso todavía no ha comenzado. ¿Y entonces? Por su parte, el presidente del Comité Dominicanos en el Exterior (CODEX), Máximo Padilla, pide a la JCE iniciar los operativos oficiales de cedulación y empadronamiento en el exterior para evitar que miles queden fuera del padrón por falta de tiempo o logística. ¡Uff! Y el proceso todavía no ha comenzado. ¿Y entonces? Esperen a que empiece el proceso este miércoles 20, dicen.

►Poner oficinas JCE fuera consulado requiere permiso en USA: La instalación de oficinas gubernamentales extranjeras de cualquier país del mundo en territorio de EE. UU. está limitada por acuerdos diplomáticos, la aprobación del gobierno estadounidense y el respeto a su soberanía, para evitar que actúen como si estuvieran en su propio país. Ver: https://actualidadneoyorkina. com/?p=10132 ¡Ay, ay, ay!

►Consulado de NY en la palestra: El Consulado de la RD en NY, en los últimos días, ha estado por doquier en boca de políticos, profesionales, empresarios, comunitarios, bodegueros, taxistas y ciudadanos comunes dominicanos: ¡Uff! Se destacan tanto aspectos desfavorables como favorables del cónsul Jesús «Chu» Vásquez.

►El bla, bla desfavorable: 1- FP denuncia cobros excesivos y prácticas irregulares en Consulado = https://almomento.net/fp- denuncia-cobros-excesivos-y- practicas-irregulares-en- consulado/

2- Dominicanos en NY alarmados por denuncia de FP sobre el Consulado; piden al presidente Abinader intervenir sede = https://actualidadneoyorkina. com/?p=10141

3- Consulado niega cobros irregulares = https://almomento.net/nueva- york-consulado-niega- supuestos-cobros-irregulares/

4- Triste legado de Chu Vásquez en NY = https://almomento.net/el- triste-legado-de-jesus- vasquez-martinez-en-ny/

5- Empleados del consulado escriben: Nos hemos quedado esperando un trato como el que profesó el anterior cónsul, Eligio Jáquez. Después de abandonar el cargo (julio 2024), volvió a saludarnos a la sede consular (hace 6 meses) y miren: Cariño, efusión, alegría, agradecimiento, valoración, gratitud, y aprecio se volcaron masivamente hacia él. Ver = https://www.youtube.com/ shorts/q1kxUr4qYj4

6- Organizaciones Alto Manhattan esperan consulado auxilie familias afectadas por incendio = https://elnuevodiario.com.do/ organizaciones-comunitarias- alto-manhattan-esperan- consulado-auxilie-familias- afectadas-por-incendio/

7- Entidades disfuncionales del gobierno NY = https://almomento.net/ entidades-infuncionales-del- gobierno-dominicano-en-ny/

8- Resulta indignante escuchar cónsul RD en NY hablar de acciones coordinadas = https://actualidadneoyorkina. com/?p=10100

►El bla, bla favorable: 1- Chu Vásquez resalta logros de Consulado Dominicano en NY durante su gestión = https://elnuevodiario.com.do/ chu-vasquez-resalta-logros-de- consulado-dominicano-en-ny- durante-su-gestion/

2- Consulado niega supuestos cobros irregulares = https://almomento.net/nueva- york-consulado-niega- supuestos-cobros-irregulares/

3- Cónsul RD destaca crecimiento comunidad dominicana en EUA = https://almomento.net/consul- rd-destaca-crecimiento- comunidad-dominicana-en-eu/

4- Se identifican con posición del cónsul RD-NY = https://actualidadneoyorkina. com/?p=10121

5- Cónsul RD-NY gestionará ante Departamento de Estado permiso abrir oficinas JCE en NY = https://actualidadneoyorkina. com/?p=10132

6- Chu Vásquez da primer ejemplo solidaridad recursos consulados vayan a cuenta única = https://elnuevodiario.com.do/ chu-vasquez-da-primer-ejemplo- solidaridad-recursos- consulados-vayan-a-cuenta- unica/

7- Senador y asambleísta de NY reconocen cónsul Jesús Vásquez Martínez = https://www.diariolibre.com/ usa/actualidad/2026/03/05/ reconocen-al-consul-jesus- vasquez-martinez-en-nueva- york/3458500

8– Dominicans in Albany 2026 reconoce cónsul RD en NY = https://almomento.net/ dominicans-in-albany-2026- reconoce-consul-rd-en-n-york/ Nota: Los mismos legisladores lo reconocieron dos veces por lo mismo.

►¿Hay problemas en FP-NY?: Todo indica que sí, debido a la designación de Odell Suero, miembro del CC, como secretario general en NY. Algunos dirigentes importantes de esta seccional y de la circunscripción 1 han aceptado dicha designación por la Comisión de Seguimiento y Acuerdos del partido en RD, pero, en lo privado, actúan en contra de las acciones de Suero. Según una alta y confiable dirigente de FP en los «nuevayores», que pidió reservar su identidad, estos se refieren al joven en términos despectivos e incluso lo ignoran en los encuentros, intentando minimizarlo y no reconociendo la relevancia del cargo. ¡Uf! Diiicen que «El León» está tomando notas, y que hay dirigentes de la DP en RD que están ansiosos por dar un ejemplo drástico para acabar con el desorden institucional que ha existido en NY. ¡Ay! Muchos «leoncitos» (del Comité Central -CC-, dirigentes y de base) justifican su accionar diciendo que, con Suero, la unidad no estará garantizada, ni la coordinación partidaria, la consolidación ni efectividad del trabajo político, diiicen. Parece que se le hará cuesta arriba coordinar con los «leoncitos» en El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens y Long Island, cada uno con dinámicas y corrientes propias. ¡Bueeeno!

►Lo han dejado solo: La misma fuente dentro de FP informó a Entérate NY que Odell Suero ha tenido el valor y el coraje de denunciar públicamente “un secreto a voces en la comunidad” sobre el desastre y la vulnerabilidad del Consulado Dominicano en NY. Ver video: https://www.youtube.com/watch? v=b-TaYzVmf9k&t=13s Lo han dejado solo. Diiicen en el Alto Manhattan que un fracaso suyo es un fracaso de la FP y una victoria suya es una victoria de la FP. Una dama, con muy buenas relaciones en el Consulado, el PRM y en FP, pidiendo no revelar su identidad, señaló que varios de quienes no quieren a Odell como secretario general han tenido conversaciones (shhh, shhh) con un “confeso calié” de la sede consular, persona considerada “abyecta” (despreciable o moralmente reprobable para la comunidad) por ser un “lambón de primera” dentro de la esfera gubernamental. “Los leoncitos” y el empleado consular (o pérfido, desleal, traicionero, falto de confianza y lealtad) conversan, y los de la FP le han dicho al susodicho empleado que Odell habló a título personal y no del partido. ¿Huumm? Diiicen que los “leoncitos” son tan malos que prefieren defender al Gobierno en vez de apoyar la denuncia de su compañero. ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en El Bronx vociferó: “El amigo que coincide con mi enemigo, no es mi amigo” = se convierte en una amenaza potencial, alguien en quien la FP no podrá confiar, porque el ego personal es mayor que un triunfo electoral. ¡Uff! Nos envían este artículo: “Desunión: la principal retranca de los dominicanos en NY”. Ver: https://almomento.net/ desunion-la-principal- retranca-para-el-avance-de- los-dominicanos-en-ny/

►PRM en NY y NJ: Ante la decisión del PRM de someter a la Convención Nacional la propuesta de elegir hasta por un (1) año la dirección nacional del partido y hasta por dos (2) años las demás estructuras dirigenciales territoriales y sectoriales (será un hecho, dicen los todólogos en NYC). Pero, en NY y NJ, hay posiciones encontradas, ya que ambas seccionales son dirigidas por dos cónsules. Yulín Mateo, de NY, cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda, a 2,888 km de NYC, y Lucilo de los Santos, cónsul en Toronto, Canadá, a 771 km de Paterson, NJ. Ambos dirigen las seccionales por Zoom, llamadas telefónicas, correos electrónicos y WhatsApp. Es de conocimiento que el secretario del partido para el exterior, Neftalí Fuerte, realiza múltiples gestiones en RD para que Yulín sea sustituido por Luis Ducasse, su pupilo, un ex presidente de la seccional, hombre obediente y sumiso a las órdenes de Fuerte, diiicen. Tanto Yulín como de los Santos fueron elegidos por acuerdos, y así mismo serán reemplazados. ¡Ay! Pero Neftalí, al mismo tiempo, gestiona para que su esposa, Isaura Nivar, actual vicecónsul en NY sustituya a John Sánchez en la secretaría general. Una lucha que ni Jack Veneno en su época, diiicen.

►Embajada EUA en RD: Para hablar con un representante de la embajada americana en RD. 24/7. Horario normal de oficina de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:15 p.m. Los viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Llamadas de emergencia al 809-567-7775.

►Un valor dominicano en NY: Luis Tejada, oriundo de Salcedo, muy conocido entre sus connacionales en NYC, con más de 40 años. Su formación académica es diversa y sólida: Ingeniero eléctrico, tecnólogo en electrónica, maestría en matemáticas, posgrado en lingüística española realizado en España y actualmente un doctorado en filosofía en la Universidad del País Vasco. Además, participa en programas de TV para orientar en varios aspectos la comunidad. También incursiona en la producción intelectual y literaria, posee libros inéditos que próximamente serán puestos en circulación. Ha dedicado gran parte de su vida a la educación y servir a las comunidades inmigrantes hispanas, como especialista y asesor en derechos de vivienda, poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Luis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Es de interés para miles de dominicanos en NY que el Presidente Luis Abinader haya ampliado la vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 años: Ver = https://hoy.com.do/el-pais/ luis-abinader-amplia-vigencia- licencias-conducir-mayores-65- anos_1087437.html

►Cultura General: La distancia aérea entre Washington D.C. (Aeropuerto Internacional Washington) y Pekín-China (Aeropuerto Internacional de la Capital – PEK) es de 11.138 km. En un vuelo directo tiene una duración aproximada de 16 horas y 55 minutos.

►Salud: El aceite de oliva, especialmente el virgen extra (AOVE), es un pilar de la dieta mediterránea rico en grasas monoinsaturadas (ácido oleico) y antioxidantes (polifenoles). Sus beneficios incluyen la protección cardiovascular, reducción de la inflamación, control de la diabetes, mejora de la salud cerebral y apoyo en la pérdida de peso.

►Cita: Más vale un enemigo honesto que un amigo falso». (Carlo Dossi, escritor italiano)

►Dólar y Euro hasta este domingo 17: Compra del dólar = $58.27 y venta = $60.51; Compra euro = $68.15 y venta = $72.23

►Precios combustibles: Del 16 al 22 de mayo: Gasolina Premium = $331.10 Gasolina Regular = $305.50 Gasoil Optimo = $283.10 Gasoil Regular = $257.80

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com

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