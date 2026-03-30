Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Oído en militancia PLD y sociedad RD: Desde que el líder del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, habló el pasado sábado durante el concurrido “Encuentro Nacional de Dirigentes Comunitarios” en la Casa Nacional de la entidad y proclamó: “Yo le prometí a Giovanni que lo iba a hacer director de la Oficina de Desarrollo para la Comunidad, porque él es un comunitario de corazón, de entrega, y los que vengan detrás de nosotros, el que sea el que gane la presidencia, el que gane la candidatura, va a ser el próximo presidente de la República. Y, Giovanni, yo sé que Francisco Javier te dijo que va a resarcir la deuda, pero yo sé que tú no te sientes mal, porque cumplimos con todas las promesas que hicimos y más de las que no hicimos. Y ese compañero va a ser un continuador de la obra que nosotros dejamos”. Video = https://www.youtube.com/ shorts/qF8lehTVFec Ahí mismo comenzó el cuchicheo entre dirigentes, militantes del PLD y ciudadanos comunes en el Alto Manhattan, diciendo: “Danilo ya habló claro, que Javier García tiene que ser el candidato”. Otros alegan: “Es cierto, el mejor aspirante presidencial para el 2028 es Javier García”. Otros: “Danilo puso el oído en el corazón de la base y la sociedad dominicana”. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Desde ya deben aglutinarse alrededor de Javier García los demás aspirantes, para no dispersar fuerzas y fortalecer sus aspiraciones, porque todo está definido para el 2028 en RD”. Otro contestó: “¡Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente!” ¡Wepa!

► ¿Qué cosa? ¡Eh!: La semana pasada se celebró en el Alto Manhattan el primer “Foro de Líderes Dominicanos en EE. UU.”, un espacio concebido para fortalecer las conexiones entre líderes de la diáspora y destacar el creciente impacto de los quisqueyano-americanos en el servicio público y la representación cívica. ¡Bien! Fue auspiciado por el Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (Index), en coordinación con el Consulado Dominicano en esta ciudad. Asistieron múltiples líderes quisqueyanos, entre ellos el congresista Adriano Espaillat. Pero… una fuente comunitaria criolla en el Alto Manhattan nos confió que no se invitó a un diputado del exterior. ¿Por qué no es líder? ¿Olvido? ¿Omisión? o ¿Adrede? ¡Bueeeno! Ese legislador está que, si lo punchan, no vota sangre, y con mucha bembita; y tanto que le gusta salir en los medios. ¡Uff! «Adivina, adivinador» ¿Quién será, de los 7 diputados de ultramar?

► JCE avanza a pasos firmes y transparentes: La actual JCE, presidida por el doctor Román Jaquez, viene dando pasos agigantados, firmes y transparentes, con la implementación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este nuevo documento se traduce en el fortalecimiento del sistema democrático dominicano, con una mayor seguridad al estar elaborada en policarbonato con un chip de alta tecnología que evita falsificaciones. Así, se previene la suplantación de identidad, la alteración de documentos para quitar o adquirir propiedades ajenas, puede sustituir el pasaporte, permitirá registrar la donación de órganos, incluir información médica relevante, simplificará la identificación digital y agilizará las gestiones en instituciones bancarias y estatales. Gracias a los estándares internacionales y su código de lectura mecánica, podrá usarse para viajar a ciertos países. El documento tendrá una duración de 10 años. El presidente de la JCE informó que el proceso de cedulación para los dominicanos residentes en el exterior iniciará en mayo próximo. No tendrán que acudir a las oficinas según su mes de nacimiento, sino que podrán gestionar el trámite mediante cita previa para obtener la nueva cédula. Video = https://www.youtube.com/watch? v=9ZldVVhpUjU

►PRM-NY dará un paso importante: Una fuente bien informada, dentro del PRM-NY, nos comentó que la organización dará un paso político agigantado en las próximas semanas. El peso político se sentirá en toda la circunscripción 1-USA. Más detalles en la próxima columna, una vez terminada nuestra investigación. ¡Ah! Hay muchos aspirantes dentro de la seccional, aunque saben que no llegarán lejos, pero se dedican a hacer su ABM = Allantes, Bultos y Movimientos, diiicen. ¿Se oye o no se oye en el Consulado? ¡Ay!»

► Carta al cónsul RD-NY: Lectores de Entérate NY, en El Bronx, nos escriben. Ni quito ni pongo: Esta columna publicó la semana pasada la declaración del honorable cónsul de RD en NY, Jesús «Chú» Vásquez, afirmando: “Se ha devuelto la confianza a quienes invierten en RD”. Pero no es así, diiicen. Las estafas siguen igualiiita. Veamos: » Más de 500 personas denuncian presuntas estafas inmobiliarias en proyectos de La Vega (marzo 2026) = https://elnuevodiario.com.do/ mas-de-500-personas-denuncian- presuntas-estafas- inmobiliarias-en-proyectos-de- la-vega/ » Empresario y promotor del Corredor Cibao Atlántico habla sobre inversión en el exterior (marzo 2026) = https://hoy.com.do/vivir/ empresario-promotor-corredor- cibao-atlántico-da-opinion- sobre-inversion-exterior_ 1078846.html » Más de 40 personas denuncian una millonaria estafa inmobiliaria (marzo 2026) = https://atento.com.do/2026/03/ 11/mas-de-40-personas- denuncian-millonaria-estafa- inmobiliaria/

► Otras recientes estafas: » Científico de Harvard cae estafado en trama inmobiliaria fraudulenta; implora justicia (febrero 2026) = https://elnacional.com.do/ cientifico-de-harvard-cae- estafado/ » Ciudadanos estadounidenses denuncian presunta estafa inmobiliaria en Las Terrenas (junio 2025) = https://elnuevodiario.com.do/ ciudadanos-estadounidenses- denuncian-presunta-estafa- inmobiliaria-en-las-terrenas/ » Mujeres encabezan red de estafa inmobiliaria en RD (noviembre 2025) = https://transparencia. poderjudicial.gob.do/ documentos/PDF/doc_adjuntos_ licitacion/LPN_publicacion_ periodico_diario_libre_26_11_ 2025_lpn_cpj_10_2025.pdf »Operación Nido: El Ministerio Público presenta acusación formal contra una red de estafa millonaria en proyectos inmobiliarios (octubre 2024) = https://pgr.gob.do/operacion- nido-ministerio-publico- presenta-acusacion-formal- contra-red-de-estafa- millonaria-mediante-proyectos- inmobiliarios/ » Víctimas de estafa inmobiliaria hablan desde RD (abril 2024) = https://www.telemundo47.com/ video/noticias/hablan- victimas-de-estafa- inmobiliaria-desde-republica- dominicana/2467781/ Amigo lector, saque usted sus conclusiones, dicen.»

►Puerto espacial en RD: Nos escribe un acucioso y consuetudinario lector desde Queens. Ni quito ni pongo: He escuchado en el Alto Manhattan debates sobre el puerto espacial que se proyecta en Pedernales-RD. Se habla ¡Uff! de todo, sin plantear la realidad. Con el fin de aportar a nuestros connacionales en el exterior sobre geopolítica: El presidente Luis Abinader ha declarado que el objetivo de instalar un puerto espacial comercial (con una inversión de 600 millones de dólares) en Pedernales, sin aportes del Gobierno, es crear una infraestructura para el lanzamiento de cohetes y satélites. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos por diversificar la economía dominicana, tradicionalmente centrada en el turismo y la minería. Sin embargo, la terminal espacial se presenta como un proyecto enteramente comercial.

►Lo que dice Bloomberg: El puerto espacial de Pedernales-RD, se ha convertido en una pieza clave en la estrategia de Washington para contrarrestar la expansión de la infraestructura espacial de China en América Latina. Así, posiciona a RD como un actor emergente y estratégico en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de la infraestructura espacial terrestre en el hemisferio occidental. Un informe del Comité Selecto del Congreso sobre el Partido Comunista Chino reveló que, al menos, 11 instalaciones vinculadas a Beijing operan en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil, incluyendo estaciones terrestres, radiotelescopios y sitios de telemetría satelital. Según el informe, estas instalaciones tienen un doble uso militar, vinculadas al Ejército Popular de Liberación. «Lo que parece cooperación civil es, en realidad, parte de una red global vinculada al EPL para rastrear satélites y monitorear a sus adversarios», advirtió el comité.

►Embajada EUA en RD: Los servicios notariales que se ofrecen en la Embajada de USA-RD solo con cita previa. Teléfono: (809) 567-7775. Asegúrese de traer la identificación y documentación requeridas: Documento de firma a mano para fines notariales y autenticación. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero pueden realizar servicios notariales similares a los que realiza un notario público en USA. Este servicio está disponible para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que necesiten certificar documentos para su uso en EUA.

►Un valor dominicano en NY: William Jiménez (hijo), conocido como Willin, es un joven dominicano que en la década de los 90’s llegó en la adolescencia a NYC sin aun haber completado los estudios secundarios. Y con ese orgullo patrio inició su trayectoria como muchos de sus connacionales al llegar a la Gran Manzana, “con un pie aquí y el otro allá”, pero con la meta fija de aprovechar las oportunidades que brinda esta gran nación y poner en alto la bandera tricolor. Por eso se sumergió de lleno a conocer el sistema y el idioma hasta recibir un bachillerato en la carrera de Informática, título que lo llevó a consagrarse, con todas las responsabilidades que conlleva, como encargado de sistema de la Corte Suprema de Brooklyn, poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Willim, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Directorio de agencias federales para encontrar una lista completa de departamentos del Gobierno de EE. UU. y sus servicios. Ver = https://www.usa.gov/es/

►Cultura General: El nombre completo del célebre compositor mexicano Agustín Lara, conocido como «El Flaco de Oro», fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Fue un prolífico músico y poeta nacido en 1897 o 1900, reconocido por boleros clásicos como «María Bonita»

►Salud: El glaucoma continúa afectando de forma silenciosa a miles de personas, comprometiendo progresivamente su visión sin presentar señales evidentes en sus primeras etapas. Evitar el uso prolongado de pantallas sin pausas y proteger ojos con descansos visuales para reducir fatiga ocular.

►Cita: Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. (Aristóteles, filósofo y matemático griego)

►Dólar y Euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 59.50 y venta 61.20; Compra euro 66.97 y venta 72.11

►Combustibles: Del 28 al 03 de abril: Gasolina Premium $305.10. Regular $287.50. Gasoil Optimo $257.10. Regular $239.80. Se quedan con los mismos precios, el Gas Licuado a $137.20 y Gas Natural $43.97.

► Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

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