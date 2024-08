Entérate NY

►Una canción a Marileidy: Darío Gómez, un dominicano pura cepa de Santiago de los Caballeros y residente en NJ, es reconocido por políticos, periodistas, empresarios, religiosos, comunitarios y ciudadanos comunes como un “cantautor social nato y brillante”, que impacta con composiciones de actualidad. Acompañado de su guitarra se ha convertido en popular entre sus connacionales, por la jocosa realidad del contenido en sus interpretaciones con sabor a pueblo, ya que suele incorporar temáticas sociales, políticas y personales. Hizo una canción a la dominicana Marileidy Paulino por imponer un nuevo récord olímpico al ganar la semana pasada medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos de París. Escuchar = Darío Gómez, un dominicano pura cepa de Santiago de los Caballeros y residente en NJ, es reconocido por políticos, periodistas, empresarios, religiosos, comunitarios y ciudadanos comunes como un “cantautor social nato y brillante”, que impacta con composiciones de actualidad. Acompañado de su guitarra se ha convertido en popular entre sus connacionales, por la jocosa realidad del contenido en sus interpretaciones con sabor a pueblo, ya que suele incorporar temáticas sociales, políticas y personales. Hizo una canción a la dominicana Marileidy Paulino por imponer un nuevo récord olímpico al ganar la semana pasada medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos de París. https://www.youtube.com/watch? v=L–f2jLTBYk . Entre otras composiciones suyas figuran:

►Limpiando escritorio: Una fuente del PRM-NY, como siempre, solicitando no ser identificada, precisa que en diferentes departamentos del consulado dominicano en NY están limpiando escritorio, ordenando papeles y documentos a dos manos, ante la llegada el próximo lunes 19 del nuevo cónsul Jesús -Chú- Vásquez, en sustitución de Eligio Jáquez. ¡Ah! Ya un simple empleado en la sede consular visitó al nuevo incumbente en RD, le “tumbó polvo”, “le lamió”, se tomó una foto con él, y le llevó varios padrinos del PRM para que lo dejen en su empleo, y “según él”, fue confirmado por Chú. Ahora anda diciendo que ni el partido se atreve a moverlo porque es tan o igual perremeísta en NY que cualquier otro. ¡Bien! y felicidades a su eficiencia. Diiicen que Abinader nombró a Jáquez honorifico porque sabe muy bien cómo le fue como cónsul en NYC, con $15 de lo grande, de lo grandooote. ¡Uff! Tendrá, a parte de su función honorifica, vehículo oficial, gasolina, guardaespaldas, chofer, dieta, gastos de representación y a$ignación para imprevistos. Un ciudadano en Brooklyn preguntó: ¿Y el boroneo = https://elnacional.com.do/ orto-escritura-borona- boronear-y-boroneo/ que Eligio le mantiene a ……… desde el día 10 de cada mes, ¿Chú lo mantendría? Hay preocupación entre quienes no tienen cuarto ni poder, diiicen.

►Principios, dignidad, formación y convicción: Según observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, estas son partes de las cualidades que posee Luis Mayobanex Rodríguez (Radhames Pérez) renunciante de AlPaís (por respeto a sí mismo y al pueblo dominicano) de la “Dirección Nacional y la Comisión Política Nacional” (CPN); de “Coordinador General para NY y la circunscripción 1-USA”; como “Vocero para las comunidades dominicanas en ultramar”; de “Miembro”, y acudirá a la JCE para su “desafiliación” de la entidad política. ¡Ay, ay, ay! Su posición le ha valido el respaldo de sectores de su comunidad: Ver: https://actualidadneoyorkina. com/?p=4338 Diiicen los opinólogos, que no es un “come cheque”, dejando establecido que es de los pocos dominicanos que quedan con esas condiciones. Un ciudadano en El Bronx vociferó “Hoy en día los políticos lo que quieren es decreto, decreto, olvidando el pensamiento duartiano: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y nosotros mismos”. Otro le contestó: “los políticos de hoy en día en RD basan su lucha y accionar político, según ellos, en el pensamiento de Duarte, Sánchez y Mella, pero lo traducen en LMA = Lo Mío Alante”. Una señora que pasaba entre ambos contertulios atinó decir “El Flaco por lo menos debe ser primo de Caamaño”, porque ha cantado como gallo y sigue cantando como gallo, no como otros que han cantado como gallo y han puesto como gallina” ¡Uff!

►Por qué renuncia Radhamés Pérez de AlPaís: Su confesión: 1- “Por una obligación y un acto de honor con su historia de vida política. 2- “La derrota sufrida por AlPaís y su principal líder, Guillermo Moreno, tiene una famélica votación a nivel presidencial de 15,800 sufragios, aun y cuando el candidato lo era Luis Abinader, el más popular de los postulados”. 3- “Me identifiqué con el punto de vista que apostaba por un lógico, profundo y democrático proceso evaluativo que nos acercara a las causas reales de lo que ha venido a ser el peor desempeño electoral de AlPaís en toda su historia”. 4- “La urgencia de buscar convertir en realidad el eufemismo de partido co-gobernante se impuso, perdiéndose la oportunidad de analizar el proceso de manera integral, incluyendo los factores causales de esta derrota y la responsabilidad de los distintos actores y sectores intervinientes”. 5- “Así, se incrementa el riesgo de que este proyecto político, alternativo en su definición, pase a ser una franquicia electoral más de las tantas que hay en el sistema partidario dominicano, lo que de ocurrir sería otra derrota para el campo político progresista dominicano”. 6- “Les digo a mis hermanos y amigos que no me rindo, ni me rendirán aquellos líderes y partidos, grupos sociales y económicos que asumo como enemigos de un mundo de paz, fraternidad, y bienestar general”. 7- “Me siento feliz conmigo mismo porque en un tiempo histórico donde el fantasma que recorre el mundo es el fantasma del fascismo, no me he dejado seducir por el canto que invita a tener como prioridad una función en el Estado y al disfrute del perfume palaciego”. ¡Bueeeno!

►JCE pospone renovación cédula: La JCE pospuso sin fecha fija la renovación de la cedula de identidad personal y electoral que estaba pautada para comenzar este 17 de agosto. La nueva fecha será anunciada oportunamente. El documento vencido actualmente tendrá validez para el ejercicio de los derechos de ciudadanía previstos en la Constitución de la República y la Ley. La JCE ha notificado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, al Ministerio de Relaciones Exteriores de la RD, a la Superintendencia de Bancos y de Seguros, para que la presente resolución sea puesta en conocimiento de las embajadas, consulados, bancos y aseguradoras. Además, a las Juntas Electorales, las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior y las Oficinas de Servicios en el Exterior;

►Lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta: Periodistas, políticos y comunitarios en el Alto Manhattan comentaban, analizaban y teorizaban en diferentes lugares públicos lo que la prensa nacional publicó el pasado día 8: “El afán de brillar”. Opinólogos en NYC coincidieron en manifestar que eso es cierto, destacando que algunos funcionarios públicos, cuando vienen a ciertas actividades a NY se hacen acompañar desde RD de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, técnicos como sonidistas, con sus amplios equipos, que conllevan miles de dólares en gastos (pasajes, estadía en hoteles, las 3 calientes, taxis, viáticos, pagos extra para transportar los múltiples equipos, además de algunos US$ como “incentivo durante sus estadías en los nuevayores”). ¡Ah! Y hasta el jefe de seguridad de esa institución viene. Esa “prensa” que llega desde RD ocupa las principales posiciones para grabar, fotografiar, ordenan no ocupar tal o cuales áreas, despachan la nota que a su entender se debe publicar, etc. etc. Esa «formulita» no cuadra. Ver la publicación = https://www.diariolibre.com/ opinion/el-espia/2024/08/07/ el-afan-de-brillar-de-los- funcionarios/2812510 Diiicen “lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta” = Significa que cuando las cosas no nos cuestan ningún esfuerzo, trabajo o nuestro dinero, las dilapidamos sin ningún control. ¡Fiesta y mañana gallo! Esos funcionarios deben recordar lo dicho por Abinader en San Fco. de Macorís, hace dos días, “El gobierno no es un botín para repartirlo”.

►FP al desnudo circunscripción 1-USA: Militantes del partido Fuerza del Pueblo (FP) en la Gran Manzana, pidiendo reservas de sus identidades, nos envían un video divulgado por el Programa “El Congreso Radio Show«, que se transmiten por “Global TV” en NY y una red de televisión por cable en RD, entre ellos 424 del TeleCable WINDTVO, 92 en Viva Live, 12.5 en XPro. Las plataformas Amazon Tv, Dominican Channels, TeleCaribe, Dominican Networks, Radio Tv RD, Dominican Tv. En las redes sociales = Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google Play, Apple Store. En www.visionglobaltv.net y www.suprafm.net simultáneamente. Dicho video vino acompañado de una nota. Ni quito ni pongo: La TV dominicana en NY, destacó recientemente los problemas internos que afectan a nuestro partido FP en NY y el resto de la circunscripción 1-USA. Citando nombres de sus protagonistas y/o leoncitos a los cuales se les atribuyen los múltiples problemas por lo que ha venido atravesando la organización que preside El León, situación que de persistir auguramos un no crecimiento del partido en EUA. Diiicen que El León tendrá que tomar medidas especiales para soltar el “nudo o embudo”. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=IPljCM5rfSE

►Funeraria: El colega periodista y locutor Víctor Gómez, quien falleciera el pasado 1 del presente mes, por fallas en su corazón, será velado este lunes 12 en la funeraria Ortiz, ubicada en Broadway con la calle 190 en el Alto Manhattan, entre 5:00 de la tarde y 8:00 de la noche. Le sobreviven su esposa Fe Rivera y sus hijos Richard, Wellington y Vitico Gómez. Se espera la asistencia de políticos, profesionales, empresarios, locutores, comunitarios, religiosos, deportistas, amas de casas y comerciantes, sectores con quienes en vida el comunicador se llevaba bien y servicia con sus informaciones. La presencia de sus colegas periodistas es esperada también para darle el último adiós a su colega Víctor Gómez. ¡Paz a su alma!

►Un valor dominicano en NY: Belkys Martínez, comunicadora de larga data, ejerce la profesión en NY, siempre con un norte definido y es en defender los valores, costumbres, y laboriosidad de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Es asidua visitante de la Iglesia Santa Brenda, en El Bronx, donde comparte experiencia con jóvenes y mujeres en el área comunitaria y las buenas costumbres para la familia. Hace hincapiés al cuidado de nuestro eco sistema. Es del staff del programa “El Poder del Pueblo” que se transmite por “Global TV” en NY y una red de televisión por cable en RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Belkys, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Por qué la Primera Guerra Mundial: Por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, y de su esposa, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Por qué la Segunda Guerra Mundial: Por Alemania invadir a Polonia el 1° de septiembre de 1939. Por qué la Tercera Guerra Mundial ¿?

►Servicio comunitario: Si fue víctima de robo de identidad puede congelar, bloquear su crédito o poner una alerta. Recomendaciones de la Comisión Federal del Comercio (FTC) para que recupere el robo: Visitar = https://www.ftc.gov/es

►Salud: Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada seis segundos muere una persona por complicaciones de la diabetes. El 50 % de las personas con diabetes que necesitan insulina no tienen acceso regular a ella.

►Sobre el español: Maniqueísmo = Se funda en comprender que existen dos principios creadores en conflicto constante, el bien y el mal. También para referirse a la tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo.​

