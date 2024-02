Entérate NY

►Abinader en NY este martes: Ante la explosiva situación que impera actualmente en el vecino país de Haití, el presidente dominicano Luis Abinader visitará por menos de 24 horas esta ciudad de NY para participar en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), informó una fuente de entero crédito. El Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo encargado de mantener la Paz y Seguridad en el mundo; Proteger los derechos humanos; Entregar ayuda humanitaria; Promover el desarrollo sostenible; y Defender el derecho internacional. RD no forma parte de dicho Consejo, pero como Estado podrá participar sin derecho a voto en sus deliberaciones, cuando el Consejo considera que los intereses de ese país se ven afectados. Tanto los miembros y los no miembros de las Naciones Unidas, si son partes en una controversia que el Consejo considera, podrán invitarse a participar en las deliberaciones sin derecho a voto, y el organismo internacional establece las condiciones para la participación de un Estado no miembro. Cuando se presenta una controversia, la primera medida del Consejo es recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. El Consejo tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. Los 5 permanentes son China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y los EE. UU. Otros 10 Estados lo van rotando anualmente. RD fue 20219-2020 y lo presidió el entonces canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Ver = https://news.un.org/es/ story/2019/01/1448832 Ante la explosiva situación que impera actualmente en el vecino país de Haití, el presidente dominicano Luis Abinader visitará por menos de 24 horas esta ciudad de NY para participar en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), informó una fuente de entero crédito. El Consejo de Seguridad de la ONU es el organismo encargado de mantener la Paz y Seguridad en el mundo; Proteger los derechos humanos; Entregar ayuda humanitaria; Promover el desarrollo sostenible; y Defender el derecho internacional. RD no forma parte de dicho Consejo, pero como Estado podrá participar sin derecho a voto en sus deliberaciones, cuando el Consejo considera que los intereses de ese país se ven afectados. Tanto los miembros y los no miembros de las Naciones Unidas, si son partes en una controversia que el Consejo considera, podrán invitarse a participar en las deliberaciones sin derecho a voto, y el organismo internacional establece las condiciones para la participación de un Estado no miembro. Cuando se presenta una controversia, la primera medida del Consejo es recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. El Consejo tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. Los 5 permanentes son China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y los EE. UU. Otros 10 Estados lo van rotando anualmente. RD fue 20219-2020 y lo presidió el entonces canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado.

►Polanco favorito entre diputados PRD en NY: Un sondeo efectuado entre votantes dominicanos en El Bronx y Manhattan por miembros del “Equipo Los 6”, que dirige el autor de esta crónica, determinó la preferencia entre los tres candidatos a diputado del PRD por la Circunscripción 1-USA. El porcentaje total quedó definido: Polanco con 287 (51%); Jiménez con 130 (23%); Cruz con 74 (13%); y se abstuvieron 73 (13%). ¿Por qué se escogieron solo estos dos condados de 57 donde la JCE empadronó 275,939 en el estado de NY? Porque concentran los mayores números de empadronados. El Bronx con 119,264, y Manhattan con 59,757, para un total de 179,021; un 65% aptos para votar en todo NY. El Bronx y Manhattan (179,021) tienen a su favor 117,116 votantes más que los restantes condados en NYC; Brooklyn 32,050; Queens 28,481, y Staten Island con 1,374, acumulando en conjunto un total de 61,905 votantes. El resto de los 52 condados empadronados solo registran 35,013, para una diferencia de 144,008 votantes a favor de El Bronx y Manhattan. En toda la Circunscripción 1-USA se empadronaron 544,446 dominicanos. El sondeo fue ejecutado por tres miembros del “Equipo Los 6”, a razón de 141 sondeados por día, tocando cada uno a 47 personas diaria.

►Increíble pero cierto: Cita: En política se da el caso de que quien hoy es tu enemigo mañana puede ser tu mejor amigo y viceversa, sostienen analistas dominicanos en el Alto Manhattan. El aguerrido, valorado y reconocido dirigente político en NYC, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez), coordinador de AlPaís en ultramar, se ha caracterizado por coherente, seriedad, dirigiendo marchas, reuniones, piquetes en la calle 181 con la avenida Saint Nicholas, y frente al consulado RD-NY, exigiendo al presidente Abinader rebajas en los altos costos de los documentos consulares, eliminar los 10 dólares, reducir el costo de la ciudadanía para los hijos de la diáspora; liberar el pago extra cuando un niño excede los 30 días de estadía en RD, prohibir el cobro por primera maleta al dominicano entrar al país, liberar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a jubilados de más de 65 años, y reducir el costo por la compra de un boleto aéreo para viajar a y desde RD. Ver: https://hoy.com.do/ alpais-ny-combinara-protestas- y-accion-judicial-por-cobro- ilegal-10-dolares-a- dominicanos/ Ver y escuchar: https://www.youtube. com/watch?v=WRzfViC3EfU Hace pocos días, Radhamés "escribió" que los candidatos a diputados en ultramar de AlPaís seguirán luchando por esas conquistas. Los opinólogos se preguntan: ¿Las marchas, piquetes y protestas, él seguirá dirigiéndola en NY? Esos males siguen en la comunidad. ¡Acción! Porque "del dicho al hecho hay gran trecho", diiicen. Radhamés asistió la semana pasada a la juramentación del equipo de campaña del PRM en El Bronx y se juramentó y declaró: "AlPaís apoya al presidente y espera que el pueblo, que entendió que el cambio era posible, apueste hoy en día para profundizarlo". Algunos sentados alrededor suyo pusieron el merengue con volumen bajito de Johnny Ventura, y sin inmutarse, se quedó quieto, se puso colorado y respiraba hondo, disimuladamente. Alguien dijo "por disciplina partidaria él está ahí". Otro contestó: "Cosas veredes, Sancho".

►Visión de analista político dominicano: Abinader tiene prioridades extraviadas: El versado y reconocido analista político dominicano (del Listín Diario, Univisión Canal-41, Telemundo 47 y Los Ángeles Times en Español), J.C. Malone, plantea entre otras cosas, que si el presidente dejara la politiquería, no pensara tanto en él mismo, saliera de adentro de su cabeza y empezara a gobernar, encontrará que tenemos urgentes tareas pendientes. Ver: https://listindiario.com/ la-republica/20240207/ abinader-prioridades- extraviadas_794364.html Despué s, el secretario general de la ONU, António Guterres, al presentar ante la Asamblea General sus prioridades de trabajo para el 2024, alerta que el mundo “ha entrado en la era del caos”, como en “una peligrosa e impredecible ley de la selva (donde reina) la total impunidad”, con amenazas como una crisis climática desbocada, una inteligencia artificial sin regulación, unas instituciones internacionales no representativas y unas desigualdades cada vez más agudas. Ver: https://eldiariony.com/ 2024/02/07/onu-advierte-que- el-mundo-entro-en-la-era-del- caos/ Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. Otro contestó: “Pongan atención, la medicina preventiva es mejor que la curativa, y guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Una señora que pasaba entre ambos atinó decir: “El que se lleva de consejo muere de viejo” ¡Huumm!

►¿Será verdad?: Dominicanos en el Alto Manhattan y la ciudad de Paterson-NJ se están preguntando el por qué los cónsules Eligio Jáquez, coordinador general de la reelección del presidente Luis Abinader en la Circunscripción 1-USA, y Ángel Pichardo, vocero en NJ, desatienden sus funciones con frecuencia para llenar sus despachos de “compañeritos” del PRM para discutir y planificar sobre la estrategia y logística. El artículo 80 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública prohíbe: 1- Participar en actividades en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política. 2- Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político. 3- Se advierte a aquellos funcionarios y servidores públicos que, sin importar su jerarquía, transgredan las prohibiciones establecidas en la ley, serán sometidos a los procesos disciplinarios, civiles y penales, según corresponda. Tanto Jִáquez como Pichardo deberían aclarar eso, diiicen. ¿Qué dice Milagros Ortiz Bosch, asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, y directora de la Dirección General de Ética e Integridad?

►Atajando para que otro enlace: Varios altos dirigentes del PRM en NY y NJ, que por sus trabajos políticos a favor del partido y del presidente Luis Abinader consideran que las posiciones de cónsules en Toronto y Montreal, en Canadá, ambas pertenecientes a la Circunscripción 1-USA, deben ser ocupadas por algunos de ellos con la capacidad profesional suficiente, y no por personas enviadas desde la RD por conveniencia y complacer a altos dirigentes del PRM en el país caribeño. "Nos mantenemos y aguantamos con estoicismo (dominio de las pasiones 100×100%) pero no nos sentimos a gusto", dicen, pidiendo total reservas de sus identidades, porque desempeñan funciones de novena y décima categoría en el gobierno. Lo grande del caso es que los Decretos en cuestión no son dados a conocer en la página de la Presidencia de la República. El Decreto No. 489-20, de fecha 21 de septiembre 2020, designa a Edme E. Arnaud Bencosme como cónsul general en Toronto, Canadá, en sustitución de Fiquito Vásquez. Ella es hermana de Wellington Arnaud, director ejecutivo del INAPA. Ver = https://presidencia. gob.do/search/node?keys= decreto+489-20 Ver = https://www.instagram.com/p/ CF0GMCNjPo_/ Asimismo, destituyeron a la dirigente de la seccional del partido en NY, Eusebia María Núñez García (Margarita Pichardo), miembro del comité seccional y ex secretaria general. El Decreto 656-23 en su artículo 3 especifica: "Se deroga el artículo 1-Decreto 368-20, del 11 de noviembre de 2020, que designó a Núñez García, cónsul general de la RD en Montreal-Canadá, dado el 21 de diciembre 2023″. En vez de nombrar otro de la Circunscripción, envían a Guina Marys Serra Encarnación, esposa del presidente del partido en Santo Domingo Este y ex director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Adán Peguero. Dicho Decreto tampoco se hizo público como se aprecia en la página de la Presidencia (su búsqueda no produjo resultados = https:// presidencia.gob.do/search/ node?keys=decreto+656-23 Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: "Uno nunca sabe para quien trabaja, ni la ….. para quien lo tiene", como dice el refrán. ¡Uff!

►¿Detalles, detalles?: El empresario dominicano y ex diputado por el exterior, Rubén Luna, llevó recientemente al Congreso dominicano al presidente de la Fundación Diplomacia por la Paz Mundial (Diplomacy for World Peace / DWP), presidida por el activista bangladesí Abul Hossain, para abrir una empresa en el país caribeño que generará muuuuuuchos empleos, según diiiijo. ¡Huumm! Estamos en campaña, diiicen. Observadores políticos quisqueyanos en NYC esperan que Luna informe: ¿El tipo de empresa? ¿Cómo se llamará? ¿A qué se dedicará? ¿Cuándo será instalada? ¿En qué lugar? Ojalá que no sea un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Ver: https://elnuevodiario. com.do/empresario-ruben-luna- recibidos-por-senadores-en- visita-de-cortesia-al- congreso-rd/

►Un valor dominicano en NY: Francis Javielys Mateo Amparo, oriunda del Cibao, específicamente del pueblo de Villa Riva, provincia Duarte, es una prestigiosa joven que viene poniendo en alto la bandera tricolor en EUA. Finalista del prestigioso Premio Nacional de la Juventud en la categoría de «Aportes a la Comunidad Dominicana en el Exterior». Labora para Truenorth Corporation en Puerto Rico, donde despliega su experiencia como Ingeniera de Software y ostenta un Magister en Gerencia de Proyectos. Actualmente reside en el Alto Manhattan y labora en la oficina del asambleísta demócrata Manny de los Santos. Colabora activamente en el Consulado RD-NY, liderando proyectos tecnológicos, además, ejerce como profesora de computación en Community Impact en la Universidad de Columbia, así como en «We Act», un voluntariado comprometido con la lucha contra el cambio climático.

►Cultura general: La costumbre de regalar flores en San Valentín tiene su origen en la antigua Grecia, con Afrodita, la diosa del amor, apasionada por las rosas rojas y desenfrenada en el amor. Para poder conquistarla, los hombres tenían que escoger entre las mejores rosas, para llegar a tener la oportunidad de alegrar el corazón de la diosa. Historia real: Un monje en la antigua Roma, casaba a los jóvenes a escondidas del emperador, porque había prohibido el matrimonio entre los jóvenes, ya que estos eran reclutados para ir a las guerras y si estaban casados o ya habían formalizado familia, su rendimiento era menor que los que no estaban. Los jóvenes solteros eran más diestros, aguerridos y luchaban con pasión porque su amor estaba destinado a su patria. ¿Cómo lo descubrieron? Los guardias notaron que las jóvenes casaderas caminaban con un pequeño ramo de flores blancas y comenzaron a darle seguimiento y descubrieron al monje, y el emperador lo condenó a ser ejecutado el 14 de febrero.

►Servicio comunitario: Loterías de vivienda abiertas NYC para mil apartamentos con rentas bajas. Ver: https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 2478

►Salud: La Remolacha: Esta raíz tuberosa puede mejorar tu resistencia e incluso ayudarte a correr más rápido, a reducir la presión arterial hasta mantener nuestro cerebro sano a medida que envejecemos. Nuevas pruebas empiezan a revelar los extraordinarios 5 beneficios de este vegetal. Efectos sobre el corazón y la presión arterial. Alimento para el cerebro. Equilibrio del microbioma oral. Mayor rendimiento físico. Son solubles en agua, así que tenga cuidado al cocinar las remolachas. Hervirla hará que los nitratos se filtren al líquido de cocción y no obtendrá tantos beneficios. Si ha de cocer probablemente perderá la mayoría de los nitratos. Las remolachas que compramos están envasadas al vacío: algunas marcas las hierven previamente, otras no. Para aprovecharla al máximo es mejor consumirla cruda, asada o beber su jugo.

►Sobre el español: Estrabismo = Trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección (Vico).

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 56.85 y venta 58.35; Compra euro 62.00 y venta 67.50

►Combustibles: Del 10 al 16 de febrero: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

