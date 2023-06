Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Imponer 3 diputados para tumbar denuncia fraude: Una fuente a lo interno del PRM-RD, pidiendo total reserva de su identidad, nos informó: El PRM ha decidido apoyar para imponer la reelección de sus 3 diputados (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) en la Circunscripción 1-USA, principalmente a Bidó, e invertirá los recursos económicos y personal necesarios para que ganen. De esa forma, el partido iniciaría una tenaz campaña para tratar de tumbar la denuncia (Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=5GXCMckV7F0) de fraude en las pasadas elecciones congresuales que ha venido haciendo Yomare Polanco, postulado candidato a diputado en ese proceso. El partido oficial hará todo lo posible para que Polanco pierda en sus nuevas aspiraciones al Congreso Nacional por el PDI, y así alegar que no posee el llamado arraigo, ni tampoco se le hizo fraude. El PRM ha instruido a dirigentes y funcionarios gubernamentales en NY y otros estados apoyar sigilosa e indirectamente a los reeleccionistas legisladores, sin importarle los nuevos precandidatos perremeístas que aspiran a la posición y no sean escogidos. El interés son Bidó, Rodríguez y Familia. Los altos dirigentes tienen a su favor que el partido ha decidido realizar “primarias cerradas” en todo el exterior, votando solamente los inscritos en el padrón de la organización, lo que le facilitaría bajar línea. ¡Ay! La JCE no supervisará el proceso en Ultramar. Los altos dirigentes serán “Ley”, “Batuta” y “Constitución”. Escuchar: https://www.youtube. com/watch?v=ifS99okCSzo

►¿Desesperado por figurear más?: Militantes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Circunscripción 1-USA nos escriben. Ni quito ni pongo: Hemos quedado sorprendidos y anonadados por la desesperación que ha venido demostrando el “compañero” Henry Abreu, en figurear más de lo que es, tratando de jugar con la inteligencia de los demás. También llueven las críticas entre los “leoncitos” precandidatos a diputados puesto que su designación y promoción se interpreta como que quieren apuntalarlo o imponerlo. Diiicen, que el también precandidato a diputado, que se ha agenciado, agenciado, agenciado la “nominación” como Coordinador General del Sector Externo en dicha Circunscripción, ha iniciado una campaña de prensa alegando que es el “Jefe” en todo EUA. Ver: https://almomento. net/ny-fp-designa-a-henry- abreu-como-coordinador-sector- externo-en-eu/ Sin embargo la realidad es otra, como lo demuestra su “designación”. En el primer párrafo de la comunicación (3 de noviembre 2022, hace 7 meses), el doctor Roberto Rosario, director nacional del Sector Externo de la FP precisa: “Le designamos a usted, señor Henry Abreu Morillo, como Coordinador de los Trabajos Organizativos del Sector Externo para la candidatura del Dr. Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP) en la Circunscripcion No. 1, en los Estados Unidos de Norteamérica”. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=cDUMz5NE4mU

►Prestar atención a embajada USA: Opinólogos dominicanos en Queens sostienen que en RD deben prestar atención a lo dicho por la embajada de USA en RD: “EEUU alerta sobre viajes a RD por delincuencia” = https://travel.state.gov/ content/travel/en/ traveladvisories/ traveladvisories/dominican- republic-travel-advisory.html El periodista se hace eco de acontecimientos, de notas de prensa cuando provienen de personas o sectores confiables, está para defender la comunidad. En cada navidad la delincuencia se triplica en RD, y el 2 de diciembre pasado la PN puso en funcionamiento el patrullaje por cuadrantes. 504 hombres, 18 en cada uno de los 84 cuadrantes, en tres turnos; 33 camionetas, 84 motocicletas, 33 car kits, 504 body cams (cámara de cuerpo), 117 radios de comunicación y 117 celulares. Ver: https://z101digital.com/ policia-nacional-pone-en- funcionamiento-el-patrullaje- por-cuadrantes/ 14 días después, varios dominicanos del Alto Manhattan entregaron un documento de prensa firmado, exhortando a sus connacionales que están visitando o se proponen visitar RD en las navidades, tomar todas las medidas de precaución ante la inseguridad ciudadana reinante. Asimismo, hacen un llamado a utilizar servicios de compañías de seguridad privadas para que resguarden su integridad física y cosas materiales (dinero, vehículos, y prendas, entre otras cosas) y así evitar ser objeto de algún asalto, atraco o una situación de gravedad. Ver: https://hoy.com.do/exhortan-a- dominicanos-que-visitan-rd- tomar-medidas/ Usted cumplió con su papel de informar como periodista, en ser voz de los que no tienen voz, diiicen.

►Dice en RD no hay delincuencia: ¿Qué? se preguntan lectores nuestros en Queens. Una burla decir eso. Notamos que varios días después, Elías Barrera Corporán, empleado del consulado, visita en RD canales de TV, radio y periódicos para desmentir lo que escribimos sobre el documento que nos entregaran varios quisqueyanos. Ver: https:// hoy.com.do/exhortan-a- dominicanos-que-visitan-rd- tomar-medidas/. Diiicen que su ceguera como empleado del gobierno no le permite defender ni orientar su comunidad de hechos tan visibles y reales como es la delincuencia en RD. Alegó que en NY hay muchas cosas que se dicen que no son. “La gente de NY piensa que aquí (RD) están atracando, haciendo cosas que no existen”. “Lo que veo que hay (RD) es “pequeño raterismo”. “Aquí (RD) no está pasando nada, no veo nada”. “No sé de dónde mi amigo Ramón Mercedes (gesticulando que el periodista está loco) sacó esa información”. “Aquí (RD) hay seguridad”. Ver lo proclamado por Barrera Corporán = https://www. youtube.com/watch?v= 07DvSb0YQVI Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿Qué manera de ganarse la vida! Escuchar = https://www.youtube.com/watch? v=Eie9Q6YYJbE Otro vociferó: A Corporán no le importa la comunidad, sino el cheque, “saque usted sus propias conclusiones”. ¡Bueeeno!

►Para muestra un botón: Los todólogos de Queens nos envían algunos casos recientes de la delincuencia en RD: “Residentes sector Buenas Noches, en Manoguayabo, se quejan del alto auge de delincuencia = https://eldia.com.do/ residentes-del-sector-buenas- noches-en-manoguayabo/

Muere maestra por atraco en San Cristóbal = https://listindiario.com/la- republica/20230610/muere- maestra-recibir-disparo- atraco-san-cristobal- educacion-pide-pn-someter- responsables_758072.html

El Jeffrey denuncia atraco contra un primo que dejaron casi muerto = https://elnuevodiario.com.do/ el-jeffrey-denuncia-atraco- contra-un-primo-que-dejaron- casi-muerto/

PN mata delincuente implicado en muerte durante asalto = https://elnuevodiario.com.do/ pn-mata-presunto-delincuente- implicado-en-muerte-de-un- vigilante-durante-asalto/

Ortiz: «El problema delincuencia no es el barrio» = https://www.diariolibre.com/ actualidad/nacional/2023/06/ 04/david-ortiz-advierte-sobre- peligro-de-con-quien-se- comparte/2335553

Las pandillas se expanden y siembran terror en las comunidades = https://listindiario.com/la- republica/20230605/pandillas- expanden-siembran-terror- comunidades_757157.html

Banda atemoriza moradores Cruce De Guayacanes en Valverde = https://elnuevodiario.com.do/ denuncian-poderosa-banda- tiene-atemorizado-a-moradores- del-distrito-municipal-de- cruce-de-guayacanes-en- valverde/

Apresan integrantes de bandas en Santiago Rodríguez = https://elnuevodiario.com.do/ apresan-a-tres-presuntos- integrantes-de-bandas- juveniles-en-santiago- rodriguez/

►Lamentable fallecimiento: La comunidad dominicana en la Costa Este de EUA (NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland), así como en Nueva Inglaterra (Connecticut, Massachusetts y Rhode Island), en especial la periodística, ha testimoniado por diferentes medios (periódicos, Facebook, Twitter, y WhatsApp) su pesar por el fallecimiento, de un ataque cardíaco, del colega comunicador Armando -Polón- Vásquez, de 65 años, reconocido hombre de la prensa quisqueyana de vieja data en USA. Fue encontrado en una silla de su apartamento en el edificio 4910 de la avenida Risingsun, en el norte de Filadelfia-Pensilvania, después de 5 días de haber perecido. Será expuesto este jueves desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche en “Amadorez Funeral Home LLC”, ubicada en el 4292 de la avenida Frankford, Filadelfia, 19124 (Teléfono 215-904-7697). ¡Paz a su alma!

►Conjeturas de todo tipo: Sabiólogos, todólogos y opinólogos dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan se mantienen haciendo todo tipo de conjeturas al analizar lo expresado en la cumbre de Oslo sobre “El Cambio Climático”, la semana pasada por el ex secretario de Estado y ex candidato presidencial (2004) de EUA, John Kerry: “el crecimiento demográfico mundial es insostenible en su forma actual. Personalmente no creo que sea sustentable, en un momento en que las necesidades alimentarias y energéticas ya amenazan los recursos y en el planeta habrá cerca de 10 mil millones de personas para el 2050, según las proyecciones de la ONU”. Ver: https://almomento. net/ee-uu-10-000-millones- habitantes-en-planeta-tierra- es-insostenible/ Con muestras de preocupación en sus rostros, con miradas profundas y penetrantes el uno al otro se cantan = https://www.youtube.com/ watch?v=Ot2keLHZ83s

►Un valor dominicano en NY: Ana Cepín, joven y esbelta dominicana que se caracteriza por su sencillez, humildad y notada educación, enorgullece la dominicanidad en la Gran Manzana. Es médico-ginecóloga y labora en la prestigiosa Universidad de Columbia en NY. Asimismo, es co-residente de la Asociación de Facultad Latina en el alto centro de estudio. Además, labora como ginecóloga en uno de los hospitales más grande del mundo, el “Presbiteriano Medical Center”, ubicado en el Alto Manhattan, como directora de salud comunitaria de la mujer. Cuando las féminas, sin importar nacionalidad, acuden donde ella a tratar cualquier tipo de inconveniente de salud, Cepín se mantiene muy atenta a sus problemas. Con su accionar viene poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Cepín, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: China era el país más poblado de la tierra, pero, por la política de un solo hijo por familia, su población se está reduciendo rápidamente. Los países más poblados del mundo: India con 1.428 millones de habitantes; China con 1.425; EUA 340; Indonesia 278; Pakistán 240; Nigeria 224; Brasil 216; Bangladesh 173; Rusia 144; México 128; Japón 123; y Alemania con 83: El país con menos habitantes en el mundo: De acuerdo con datos de 2021 del Banco Mundial, se trata de Tuvalu con 11,204 residentes, que comprende 9 islotes y atolones bajos y dispersos en el Océano Pacífico Sur.

►Servicio comunitario: El Gobierno de EE. UU. ayuda a familias con dificultades económicas a pagar sus facturas de electricidad, gas o teléfono. Para mayor información, Visitar = https://www. disasterassistance.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 54.18 y venta 55.34; Compra euro 57.33 y venta 60.76

►Combustibles: Del 10 al 16 de junio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $136.10 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com