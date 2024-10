Emilio Bonifacio predica con el ejemplo, disciplina y pasión

BOCA CHICA (Licey.com).- Predicar con el ejemplo, estar preparado a través de la disciplina y poner pasión y amor al juego son aspectos que resalta el capitán de los bicampeones, Emilio Bonifacio, presente desde el primer día en los entrenamientos con miras al torneo 2024-25 de la Liga Dominicana de Béisbol.

“Es parte de la disciplina, el compromiso, predicar con el ejemplo. Llegar temprano es parte de lo que me mantiene todavía jugando”, dice el dos veces Jugador Más Valioso del Round Robin al ser abordado con relación a la forma en la que aborda su preparación con el glorioso equipo azul que buscará lograr el “Three-peat” con segunda vez en su historia.

Se mostró satisfecho por lo que ha visto en los entrenamientos ya que es bueno tener un propósito desde el primer día y que de lo que se trata es de defender la corona que es ahora lo más importante.



“Ganar hace que las cosas sean más fáciles sin quitar el sentido de urgencia. Tenemos un ambiente de 10 años sin ganar. Cuando ves que los veteranos son los primeros en llegar, las cosas se hacen más fáciles, los jóvenes se sienten en confianza y cuando ven a César Valdez, a Jairo Asencio corriendo, llegando temprano lo mínimo que les queda es hacer lo mismo”, declaró el jugador que ingresó al club de los 400 hits y 30 triples la temporada pasada.

Con relación a los jugadores jóvenes como Starlyn Caba y Yamal Encarnación añadió que “siempre trato de ponerme a disposición de los que quieren aprender en lo que les pueda ayudar. Son cositas básicas del juego que les pueden ayudar a esta liga. Me han preguntado mucho y me sorprenden con cosas específicas que a esa edad no se están preguntando”.

“Estamos preparados, entreno con la preparación con miras a jugar al otro día que llego. Lo principal es la pasión y el amor que le pongas. El juego te da lo que le das, si le das cariño te lo devuelve”, añade el jugador que ha sido clave en las más recientes cinco coronas obtenidas por el Licey.

Exhortó a los fanáticos a mantener su seguimiento cercano al equipo ya que “vamos a dar lo mejor en cada partido, que nos den el apoyo en el estadio y que lleguen temprano”.