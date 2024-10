El PLD ya no existe

No tiene un líder máximo (el que tuvo ha enmudecido y la gente le saca la lengua). No tiene líderes medios (y los que alguna vez tuvo se han largado a otros partidos). No tiene estrategas que analicen los hechos (sobre todo derivados del Gobierno) y tracen rutas de acción. No tiene ninguna definición ideológica, sea de izquierda o de derecha (pues es simplemente electoralista). No tiene comités provinciales que movilicen a las masas (pues no asumiría las consecuencias). No genera alianzas con otros partidos (pues ninguno le hace caso)…En síntesis: el PLD de hecho es una entelequia (pues ni siquiera tiene un órgano de prensa).