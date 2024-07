EL PLD y la FP con conflictos internos por disidentes, divisiones y traidores

Por Andrés Patiño

Las ratas que traicionaron al PLD según el presidente del partido de la liberación dominicana Danilo Medina, están desde su comité político hasta sus militantes, se puede entender por la forma en como lo expreso, pidiendo que se integren a trabajar para que su partido se recupere de la humillante derrota que obtuvieron en las pasadas elecciones, fue gran sorpresa obtener un 10% de los votos, mientras que la fuerza del pueblo obtuvo un 26%, algo que no esperaban, más aun cuando apenas hacia 2 meses y medio, habían superado al la fuerza del pueblo en las elecciones municipales.

La salida de altos dirigentes del comité político y el comité central, así como miles de militantes, la mayoría de ellos hacia la fuerza del pueblo y una pequeña parte hacia el PRM sea directamente pasando al partido oficialista, o indirectamente haciendo un movimiento de apoyo o creando su propio partido, llegando hacer acuerdos que los favorezcan en la distribución de las cuotas de poder debido al triunfo del PRM en las elecciones pasadas con un 57% de los votos.

El PLD ahora entra en casería de traidores o simplemente dejarlos adentro e ignorarlos para evitar mas divisiones, pero también la fuerza del pueblo esta buscando traidores dentro de sus filas, lo que llevara estos partidos a tener conflictos internos con expulsiones de dirigentes de distintos niveles, que levaran a desprendimientos importantes en las filas de ambos partidos.

Hay que reconocer que un alto porcentaje de los votos obtenidos por el partido la fuerza del pueblo, fueron conquistados desde las bases del PLD y que para lograrlo, hubo dirigentes que traicionaron a su candidato Abel Martínez y mandaron a votar por Leonel Fernández candidato a la presidencia de la fuerza del pueblo, utilizando los mismos recursos del PLD, debido a que el PLD en las municipales obtuvo el 23% de los votos, sin embargo el PLD solo obtuvo un 13%, mientras que las presidenciales otra fue la realidad.

Cuando un alto dirigente del comité político no se integra a la campaña y ni siquiera va a votar a las urnas por el candidato de su partido, es un mensaje de directo a la militancia que lo sigue, de que no vayan a votar o que voten en contra de su partido, por no estar de acuerdo con el candidato que leva el partido, esto puede ser considerado alta traición o solamente traición.

Hay entender de que un precandidato presidencial tiene su equipo de trabajo, al perder debe de pasar a poyar al candidato ganador y así trabajar unidos como un solo equipo, con el equipo ganador de una contienda interna, pero al no hacerlo, es porque el líder de ese grupo quedo resentido y no le importa lo que ocurra con su partido, algo grave porque el partido debe estar primero que las apetencias personales, y mas cuando te ha dado 20 años de gloria, en la han disfrutado de las mieles del poder ocupando cargos importantes y presupuestos de las instituciones que les toco dirigir.

En los próximos días, meses o años, veremos quienes abandonan el PLD y pasan a la FP, que luego serán identificados como ratas traidoras que dicho Danilo Medina que trabajaron desde adentro de su partido a favor del partido de Leonel Fernández, del cual también están expulsando dirigentes por supuesta traición.