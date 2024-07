EL PLD TIENE QUE DEFINIR SI ES UN PARTIDO POLÍTICO O ES UNA EMPRESA PARTICULAR

Por: Pedro Julio Abreu Columna

Darle gracias a Dios, que nos permite exponer sus ideas y distinguir entre una cosa y la otra para edificar a nuestros lectores y a la Nación Dominicana.

Se puede observar que el Partido del profesor Juan Bosch, lo primero que tiene que definir es cuál es su misión o su norte a seguir, si actuar como un Partido Político, como lo creó su fundador, el profesor Juan Bosch. O seguir actuando como una empresa privada, en lo que la han convertido en los últimos años y procesos electorales.

Se puede observar cómo, el PLD, ha pasado a actuar como una empresa privada, una empresa particular, que busca el beneficio a nivel particular para sus accionistas principales. Y no como un Partido Político, que su misión debe ser beneficiar o buscar la mejoría de todos los dominicanos. Por eso su fundador, Juan Bosch, fue claro en su eslogan «Servir al Partido para Servir al Pueblo».

Durante mucho tiempo, luego de la salida del profesor Juan Bosch, del escenario político, el PLD, se mantuvo como un Partido Político. Pero en los últimos años y periodos electorales se ha comportado, o ha pasado, hacer una empresa privada. Olvidándose de sus orígenes, y de las ideas que postuló su creador, Juan Bosch.

Lo que evidencia que el PLD, ha pasado actuar como empresa privada o empresa particular, es que como toda tiene el voto más caro, el voto de más alto precio del mercado, como lo ha manifestado el propio presidente del PLD, que en las elecciones del año 2020, fueron las elecciones con el Voto más Caro, del mercado electoral.

La Junta Central Electoral (JCE), lo confirmó de nuevo en las recién pasadas elecciones del año 2024, que el voto más caro, que el voto que más costo, en las pasadas elecciones fue el del candidato del Partido de la Liberación Dominicana.

Porque en su propio informe de gastos entregados a la Junta Central Electoral (JCE), el PRM 770 millones de pesos dominicanos, para un resultado de 48.43% de los votos emitidos. FUPU (FP) 370 millones de pesos dominicanos, con un resultado del 29. 83 %, de los votos emitidos y el PLD 580 millones de pesos dominicanos, para obtener el 10.7 %, de los votos emitidos.

Esto demuestra, que este ha sido el voto más caro y costoso de toda la historia de la República Dominicana, desde el año 1844, que es cuando se inicia la República Dominicana, como nación.

Si se analiza que el que gastó 370 millones de pesos y subió de 9% resultado del año 2020 a 29.83% en el año 2024, consiguió un resultado más óptimo. El voto es más barato, que el que invirtió 580 millones de pesos, que es un gasto de 210 millones de pesos más que los 370 y en vez de subir o superar al 37% resultado del año 2020, y lo reduce al 10.7 % en el año 2024. Definitivamente, ese es el voto más caro y más elevado de la historia de la República Dominicana.

En cualquier país del mundo, cuando ocurre algo así, ese candidato y las principales autoridades de ese partido, renuncian a sus posiciones, cogen o adoptan un perfil bajo, y le dan paso a las nuevas generaciones, para que puedan recuperar al partido de ese descalabro o caída.

O tienen el otro camino de mantenerse al frente de los mismos puestos, en el partido, hasta que terminen de reducirlo a menos de un uno (1) %.

Se puede observar como los partidos dominicnos con caracter de empresa particular o empresa familiar, incluyendo los que fueron partidos mayoritarios alguna vez, no pasan del 1 % y en el maximo de los casos siempre por debajo del 1.7 %.

Podemos citar, por ejemplo en España, a Felipe González, que en el año 1996, se apartó para dar paso a una nueva generación, después de haber estado cursando su tercer periodo de gobierno, que no lo concluyó.

Lo misma acción hizo Zapatero, luego de su primer y único periodo en el 2008, estos en el PSOE. Mariano Rajoy, en el PP, luego de haber sido presidente y haber recibido una derrota, se retira y da paso a otros. En el caso de José María Aznar, se retiró de manera voluntaria, después de dos periodos continuos, en el poder y con una alta popularidad, decidió no reelegirse en el año 2004.

En el Reino Unido (Inglaterra), el Boris Johnson, deja de ser primer ministro y renuncia, se aparta del poder para dar paso a otro, cuando se produce el COVID-19, por unas fiestas que realizó que no fueron del agrado de la población inglesa.

En Francia, recientemente, el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, renunció porque en las elecciones parlamentarias, su partido, que es el partido oficialista de Macron, quedó en segundo lugar en las elecciones parlamentarias.

En Portugal, António Costa anunció su renuncia como primer ministro portugués el 7 de noviembre de 2023.

En Nueva Zelanda

Ardern,

La falta de energía y los motivos personales fueron los que empujaron a Jacinda Ardern a anunciar su dimisión como primera ministra de Nueva Zelanda en enero de 2023. Lo hizo nueve meses antes de las elecciones generales y por sorpresa.

En Irlanda la dimisión del primer ministro Leo Varadkar. «El pasado 20 de marzo 2024». El mandatario afirmó estar «agotado por la rutina» dos semanas después de la derrota en las consultas de la propuesta por el Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la constitución.

En Finlandia, Sanna Marin, renunció el pasado mes de junio del año 2024. La ex primera ministra de Finlandia lo hizo tras quedar tercera en las elecciones parlamentarias que apartaron a su grupo de la Presidencia del país escandinavo. A pesar de esta derrota, Marin se consolidó como la primera ministra más popular en el país desde comienzos del siglo XXI.

Italia, Silvio Berlusconi, en el año 2006.

En Estados Unidos, Richard Nixon, El Watergate, una red de espionaje, fue el escándalo político que acabó con el mandato de la Casa Blanca, forzó la dimisión del presidente Nixon, en 1974.

Perú, Alberto Fujimori, en el año 2000.

En Estados Unidos, Hillary Clinton, se presentó a la presidencia de los Estados Unidos, en el año 2016. Aunque sacó una alta votación en esas elecciones, para algunos un voto popular que le daba el primer lugar.

Hillary Clinton decidió dar paso a otros y no presentarse más a partir de que no ganó esas elecciones.

Se puede observar que todos los que han sido candidatos presidenciales, vicepresidenciales o principales autoridades a la cabeza, del PLD, deben de «ABRIR PASO A LOS REFUERZOS» dar paso a las nuevas generaciones, porque pasar de 62 %, a 10 %, en dos procesos electorales esto significa una debacle, significa una caída estrepitosa, en cualquier campo: matemático, político, empresarial, deportivo, económico, nota estudiantil y social.

De seguir por el ritmo que se lleva, esto significa, que el próximo periodo electoral, el PLD, podría terminar en un 1 % (uno), de los votos emitidos, si no «Abren paso a los Refuerzos».

Porque, deben los que ya han sido candidatos presidenciales y vicepresidentes, y os que han encabezado la dirección del partido porque esa reducción significativa de votos indica que no han sintonizado con el pueblo, con sus ideas y con la nueva manera de pensar de la gente, las nuevas generaciones.

En la mayoría de los casos, de los líderes que se han hecho aún un lado, para «Abrir paso a los Refuerzos», el Partido ha regresado al poder.

Se puede observar que, luego de la fundación del PLD, la candidatura a la Presidencia del Profesor Juan Bosch, fue en ascenso 1978 -1982– 1986–1990– hasta que con la caída electoral de 1994, se requería de dar paso a la nueva generación, entonces el PLD, llegó al Poder.

Ahora está ocurriendo lo contrario, de una alta popularidad de 62 %, los que han sido candidatos a partir de ahí están en descenso que van hasta un 10 %. Es tiempo de dar paso a otros actores, porque de lo contrario solo le queda el camino de la extinción, o en el mejor de los casos quedar por debajo del recién nacido partido Justicia Social, que obtuvo 1.34 en el pasado proceso electoral.

Yo soy el equilibrio del Bochismo y del país. El 3, el presidente numero 3 del PLD y de todos los Dominicanos.

El principal activo que puede llegar a tener el PLD, es el #3, el 3 con autoridad moral, para defender los intereses de todos los dominicanos.

