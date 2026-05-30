El papel de los asesores en la política contemporánea

Por: Luis Ma. Ruiz Pou

Los asesores y funcionarios del presidente suelen tocar la música que este quiere escuchar.

Sin embargo, los Estados modernos dependen del surgimiento de una nueva clase de políticos

y funcionarios públicos capaces de enfrentar realidades y valores que cambian con rapidez.

Los gobiernos necesitan élites innovadoras con capacidad de adaptación, pues es poco

probable que se desarrollen nuevas formas de gobierno con facultades adecuadas sin una

renovación sustancial en sus cuadros dirigentes.

La importancia de los asesores radica en que proporcionan conocimientos especializados,

experiencia técnica y análisis objetivos, fundamentales para la toma de decisiones complejas y

la implementación de políticas públicas efectivas. En un entorno gubernamental inmerso en la

gestión diaria, los asesores ofrecen una perspectiva externa necesaria para identificar riesgos,

oportunidades y soluciones innovadoras (Advisory Board Centre).

El asesoramiento político es una práctica común desde la antigüedad. La necesidad de

información experta, la mejora en la comunicación y la toma de decisiones estratégicas son

razones esenciales para recurrir a esta técnica. Su función principal es ayudar a los

gobernantes a tomar decisiones informadas que les permitan alcanzar sus objetivos políticos.

Los gobiernos contemporáneos enfrentan situaciones difíciles. Un buen asesor político debe

mantener un bajo perfil mediático, dominar técnicas de investigación, trabajar en equipo con

autonomía de pensamiento y tener buen olfato político para prever escenarios de conflicto,

riesgo y oportunidad. Estas cualidades permiten reducir errores que podrían perjudicar la

administración y, en consecuencia, a la sociedad.

No obstante, muchos gobernantes tienden a ignorar o desestimar a sus asesores, convencidos

de que “se las saben todas” por provenir de partidos políticos o agrupaciones con fuerte

disciplina interna. Esta actitud contribuye al declive de las capacidades de gobierno en

numerosos países. Sin un cuadro renovado de profesionales altamente capacitados, los

gobiernos seguirán careciendo de un componente esencial: el entendimiento profundo de la

sociedad en un marco regional y global, desde el análisis histórico hasta la simulación

matemática.

¿Por qué la mayoría de los gobernantes no escuchan a sus asesores? El poder suele generar

la ilusión de superioridad intelectual. Desde Napoleón Bonaparte hasta líderes modernos, el

éxito pasado alimenta decisiones cada vez más personales. Además, muchos funcionarios,

temerosos de perder su posición, evitan decir verdades incómodas, distorsionando la calidad

de la información que llega al gobernante.

En la actual crisis Irán–Israel, por ejemplo, Donald Trump, por sus exitos en el pasado, ha

tomado decisiones contrarias a las recomendaciones de asesores expertos en Medio Oriente,

por lad presiónes de Netanyahu y su intuición política. Esto ha generado tensiones internas y

críticas por haber subestimado la capacidad de Irán. Dentro del gobierno, algunos funcionarios

se muestran cada vez más pesimistas por la falta de una estrategia clara para terminar la

guerra. (Vanguardia.com.MX)

Parece que el presidente de EUA, Donald Trump, no tenía un plan pre-establecido para iniciar

un conflicto armado contra Irán; dijo Hegseth que la feroz respuesta de Irán, sorprendió al

Pentágono: “No puedo decir que anticipáramos necesariamente que reaccionarían así, pero

sabíamos que era una posibilidad”; y si sabian que era una posiblidad; ¿Por qué con sus

asesores militares no elaboraron un plan de contingfencia?

Los gobernantes deben comprender que la fortaleza de un Estado no reside únicamente en la

voluntad del líder, sino en la calidad de los equipos que lo rodean. Escuchar a los asesores no

es un signo de debilidad, sino de inteligencia política. La historia demuestra que los gobiernos

que integran voces técnicas y profesionales en sus decisiones logran mayor estabilidad y

legitimidad.

Recomendación a los gobernantes: fomenten una cultura de escucha activa hacia sus

asesores, promuevan la autonomía intelectual en sus equipos y valoren la diversidad de

perspectivas. Solo así podrán construir políticas públicas sólidas, capaces de resistir las crisis y

responder a los desafíos de un mundo en constante transformación.

Visited 1 times, 1 visit(s) today