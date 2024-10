EL PAIS QUE POCOS CONOCEN

Es muy pequeño, tiene una decena de Kilómetros de ancho, en el Mar Rojo, pero al través de este pequeño estrecho surgen muchas cosas importantes: Internet; Millones de barriles de Petróleos al día; el 30 % de todos los buques de carga que conectan los mercados mundiales y, este estrecho estas rodeados de situaciones inestables: Países en guerras civiles; Milicias rebeldes: Guerras de poderes; Gobiernos inestables; Gobiernos fallidos y Piratas.

En las últimas décadas, los Piratas aquí han secuestrados miles de barcos, obtenido cientos de millones de dólares en rescates. Últimamente, mientras la guerra ha hecho estrago en la Franja de Gaza, los rebeldes anti-western hooti en Yemen, ferozmente contrarios a Occidente han disparados cohetes contra los cargueros que viajan por estas aguas lo que ha obligado a los Estados Unidos y Reino Unido a contra atacar.

La región es vital y volátil a la vez, no obstante en medio de todo se encuentra este faro de estabilidad, un pequeño pedazo de tierra que es fácil pasar por alto, pero que, es más importante de lo que se piensa, se trata de ‘’Djibouti’’, Yibuti.

Yibuti es un pequeño país áridos, situado justo en el estrecho y alberga los Ejércitos de los Estados Unidos, de varias potencias Europeas, de Japón, la única base militar extranjera de Japón, por cierto y justo al lado de la base militar de Estados Unidos, la primera base militar de China fuera de su país.

Catar tiene fuerzas de Paz aquí, Emirato Árabes Unidos gestiona el mayor puerto. Eritrea se apodero recientemente de parte de su territorio y Etiopia uno de los países más grandes de África, realiza casi todo su comercio a través de Yibuti.

Etiopia no tiene salida al mar y esta es su puerta al mundo, es mucho, Yibuti, es mucho. En Yibuti pasan muchas cosas y es por eso que hoy hablamos de este lugar.

Se ha de explorar por qué tantas potencias quieren estar aquí; porque todo el mundo esta convergiendo en este pequeño trozo de tierra del tamaño de New Jersey, y quiero preguntar si el pequeño Yibuti uno de los países más pobres del mundo puede equilibrar todas estas potencias rivales sin caer víctimas de ellas.

Sabes que entre el 10 y 15% del comercio mundial se mueve a través del Mar Rojo, el cual no tiene otro lugar por donde cruzar que no sea por el centro de Yibuti.Tiene 23200 km² y comparte fronteras con Eritrea por el norte, con Etiopía por el oeste y el sur, y con Somalia por el sureste.​ Asimismo, tiene sus costas bañadas por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Ubicado en el cuerno de África. Yibuti Oficialmente denominado República de Djibouti. Fuentes Consultadas: Internet. You Tube.