El padrón electoral sirve para hacer otros análisis en RD

Cada cuatro años se registran en República Dominicana, como en muchos otros países, elecciones presidenciales, congresionales y municipales. Eso indica que la Junta Central Electoral (JCE) debe mantener una actualización constante sobre la calidad de ciudadanos y ciudadanas con edad para ejercer el voto y los que no pueden por su condición de militares, policías o inhabilitados por otras razones, como la condición de extranjería.

Pero el padrón electoral no solo ofrece una idea de la cantidad de personas hábiles para votar, sino, además, la cantidad de personas adultas que residen en República Dominicana y la proporción en que crece cada año. Esto permite utilizar esa data para otros análisis distintos de los relacionados con temas electorales.

Por ejemplo, al conocer la población mayor de 18 años en República Dominicana, se puede determinar la cantidad de jóvenes, y adultos mayores, el género y otros datos que, al compararlos con la oferta de empleos formales e informales, abren espacio para saber cuántos adultos tienen o no trabajo, independientemente de que estén o no solicitando empleos.

También se puede hace una comparación entre la cantidad de adultos que se suman a la población dominicana cada año y la cantidad de empleos nuevos que ofrecen el sector privado y el Estado, a los fines de ver si se está cubriendo esa necesidad.

Pero, para hacer esas comparaciones es preciso tomar en cuenta algunos aspectos, como el hecho de que muchos de los ciudadanos que integran el padrón electoral no residen en República Dominicana, por lo que no estarían en la lista de personas a considerar para evaluar la demanda de empleos o de otros aspectos relacionados con la vida de los adultos.

Por ejemplo, para las elecciones municipales que se realizarán el 18 de febrero de este año, el padrón electoral es de 8,105,151 ciudadanos. Sin embargo, cada día la gente cumple años y los que tienen 17 pasan a 18, por lo que adquieren su condición de adultos. Ese padrón es el que se cerró para las elecciones municipales.

Como las elecciones presidenciales y congresionales son para la tercera semana de mayo, la JCE sigue inscribiendo personas que han de cumplir 18 años entre una elección y otra, por lo que se estima que previo a esas elecciones el padrón estaría en poco más de 8,150,000 personas.

Entonces, ¿esa es la cantidad de personas adultas en República Dominicana? En realidad no. Hay que tomar en cuenta que, de esa cantidad, hay alrededor de 870,000 ciudadanos dominicanos que no reside en República Dominicana, es decir, que forman parte del padrón electoral, pero desde el exterior.

A la hora de analizar la población adulta en el país y compararla con la oferta local de empleos, por ejemplo, entonces es preciso restar esa cantidad. Es decir, alrededor de 8,150,000 menos 870,000 serían aproximadamente 7,280,000 personas.

Luego, a esa cantidad, habría que restar, si no están previamente depurados, los que son militares y policías, que por su condición, no están habilitados para votar, pero son empleados formales, pues sus posiciones implican que trabajan para el Estado.

También habría que sumar o agregar la cantidad de ciudadanos dominicanos que guardan prisión, algunos ya incluidos con derecho a voto, por su condición de presos preventivos, y otros que forman parte de la población local, aunque no gocen de libertad.

Otra masa poblacional es la de los extranjeros cedulados y los que no lo están, lo que indica que hay una población adulta que vive en el país, debidamente registrada por la JCE que no vota, porque no son dominicanos, pero sí realizan labores cotidianas relacionadas con el trabajo, consumo y otros aspectos.

Sin embargo, en ese segmento, el de los extranjeros, hay una proporción que se puede considerar elevada, de ciudadanos extranjeros indocumentados y que viven en República Dominicana, por lo que forman parte de la población adulta en la informalidad laboral, que demanda bienes y servicios, tanto privados como del Estado.

En fin, el padrón electoral, es un instrumento interesantísimo y riquísimo en información directa e indirecta que no necesariamente guarda relación con los asuntos políticos electivos partidarios, sino con la propia demografía en sentido general.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq