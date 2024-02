El municipio, fundamental para el desarrollo de la sociedad

Mercedes Castillo

El ideólogo de la República Dominicana, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez siempre estuvo claro y convencido del gran valor del municipio para el desarrollo democrático y descentralizado del país. Por esa razón lo consideró El Cuarto Poder del Estado. Es decir, el Poder congresual, Judicial, Ejecutivo y el Municipal.

Sin embargo, la Constitución dominicana no contempla al municipio como Poder Municipal, sino, como administración local, expresado en los ayuntamientos. Con independencia administrativa, recaudación de impuestos en su localidad, con un aporte del Estado, aprobación y ejecución de programas y proyectos a favor de los munícipes y del desarrollo de la localidad bajo la supervisión del Estado. En la práctica, el municipio es un verdadero cuarto poder del Estado.

El municipio no solo es el lugar geográfico en donde nacemos y crecemos, sino, también, allí donde nos formamos con su idiosincrasia particular. Es la comunidad que amamos, defendemos y nos sentimos orgullosos e identificados de ser parte del mismo. Es realmente, la identidad de cada munícipe. Cada municipio pertenece a una provincia, a su vez a una región determinada como estructuras de mayor jerarquía geográfica, económica, social, cultural y política. Así mismo, las administraciones locales están compuestos por distritos municipales, parajes, sectores, barrios, urbanizaciones o residenciales. Cada ciudadano reside en una comunidad dominicana.

​

Cada cuatro años se renuevan los cuadros directivos de las administraciones locales vía las alcaldías o ayuntamientos. Para esos fines se celebrarán las Elecciones Ordinarias Generales de Alcaldías, Regidurías, Direcciones y Vocalías en República Dominicana bajo la Ley Orgánica Ordinaria de Régimen Electoral 20_23 de Republica Dominicana, en las podrán votar 8, 105,151 votantes de acuerdo a la Junta Central Electoral. De ese total el 51.28% son mujeres y un 48.72% son hombres, en cuanto a la participación de los jóvenes entre 18 y 28 años constituyen el 16.09%. Serán escogidos 158 alcaldes y alcaldesas y 1,154 regidores, directores distritales, subdirectores y vocales.

Para elegir los candidatos de sus preferencias deberán presentar la cédula de identidad y electoral en el horario de 7.00am a 5.00pm. Estas elecciones se celebrarán en todo el país para escoger las nuevas autoridades de cada localidad, justo a cuatro meses, antes de efectuarse las elecciones congresuales y presidenciales.

​

Las provincias con mayor cantidad de votantes y porcentajes son Santo Domingo con 1,829.579 votantes para un porcentaje de 22.57%, el Distrito Nacional 918, 021; 11.38%, Santiago, 915.067; 11.29%, San Cristóbal 473.455; 5.84%, La Vega 360.664; 4.45%, Puerto Plata 278,343; 3.43%, Duarte 274,974; 3.39%, San Pedro de Macorís 248,165; 3.06%Ver los demás porcentajes de las provincias que faltan en los boletines de la JC.

Los partidos políticos que participan con sus candidatos municipales en busca de ganar dichas elecciones son el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, la alianza Rescate RD integrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados, entre otros. Dirigentes y candidatos del PRM afirman que ganarán entre 60 y 70% de los municipios. Los votantes a nivel nacional tienen la oportunidad de votar por los candidatos más comprometidos con el bienestar de su localidad y de sus munícipes. Tanto partidos como analistas consideran que estas elecciones marcarán la pauta de las próximas elecciones, es decir, sería el preludio de lo que pudiera pasar.

Sin dudas, la municipalidad juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida democrática del país. Sus integrantes deben recibir los servicios básicos, vitales para su existencia, una educación adecuada, los valores cívicos morales que les permitan comportarse como verdaderos ciudadanos comprometidos con su bienestar personal, el de su familia, de la comunidad que lo vio nacer y crecer, y, también, por el bienestar de toda la República.

Es importante resaltar la gran deuda social que hay con los municipios dominicanos. Con tan solo escuchar permanentemente, a una buena parte de los residentes o comunitarios de los municipios reclamando mayor atención a sus necesidades para vivir una vida más digna. Entre esos reclamos se encuentran: mejoría en el suministro del agua potable, más atención a la salud de los moradores, regularidad en la recogida de basura, construcción y arreglos de calles, aceras y contenes, alumbrados eléctricos, multiusos, funerarias municipales, cementerios, extensiones de la universidad del Estado, seguridad pública, centros técnicos y tecnológicos, hospitales, más empleos, entre otras demandas sociales. Igualmente, muchos acusan a políticos de ser demagogos, pues solo van a las comunidades a buscar votos, para luego olvidarse de ellos después de ganar las elecciones.

Lo cierto es que el municipio es fundamental para el desarrollo de la sociedad, para la sana convivencia de los ciudadanos, su educación integral, su identidad cultural y arraigo social y productividad. Sin dudas, todos debemos reclamar que el municipio adquiera el rango Constitucional como lo sonó Duarte. Enhorabuena.