El espectáculo está a punto de empezar

Lic. Andrés Mejía Yépez

Coordinador General de Acción Electoral

El escenario está prácticamente montado, la tarima está en su lugar debido, como

así también las luces, los animadores ya se saben quiénes son y los músicos en

pleno sound test (prueba de sonido en español), estos ensayan sus temas que

creen están pegado como lo son ´´Crisis Post electoral, el uso de los recursos del

estado y la compra de votos´´.

Para los promotores de dicho espectáculo este va ser el espectáculo del año, es

más hasta han llegado a pensar que se merecen ´´El Gran Soberano´´, pero no

cuentan con algo, las payolas no siempre fueron ni serán efectiva, pues al público

consumidor tiene que agradarles a sus oídos la música que se pretende imponer.

Quiero aconsejarles a los organizadores del referido espectáculo, que lo

suspendan pues el reporte del tiempo está anunciando que se avecina una gran

tormenta sin precedente y no es de lluvia sino, de voto para Luis Abinader.

