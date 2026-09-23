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Putin agradece a los rusos su participación en las elecciones

PRIMICIAS DIGITAL23 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura

Moscú, 23 sep (Prensa Latina) El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, agradeció hoy a los ciudadanos de su país por su participación activa en las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del parlamento).
«Antes de comenzar nuestra reunión de hoy, me gustaría decir unas palabras sobre los últimos acontecimientos políticos internos, concretamente sobre las elecciones a la Duma de Estado. Quiero agradecer a los ciudadanos de Rusia por su participación activa en esta campaña electoral», dijo Putin en una reunión con miembros del Gobierno.
Según el jefe de Estado, la concurrencia récord de los votantes evidencia que la sociedad en su conjunto respalda las gestiones de las autoridades para consolidar la nación.
Del 18 al 20 de septiembre, Rusia celebró elecciones parlamentarias para renovar por completo la Duma de Estado, integrada por 450 diputados que ejercerán sus funciones durante los próximos cinco años.
La participación en las legislativas superó el 59 por ciento. Según los datos preliminares, la Duma de Estado estará formada por el partido gobernante Rusia Unida, con el 57,48 por ciento de los votos; el Partido Comunista de la Federación de Rusia (14,03); el Liberal Democrático (8,75); Gente Nueva (8,01); y Rusia Justa (5,01).
En total, se celebraron más de dos mil 200 campañas electorales de distintos niveles para cubrir unos 20 mil 700 escaños de diputados y otros cargos electivos.
Previamente, Putin había calificado las pasadas elecciones como el acontecimiento más importante de la política interna del país.
mem/gfa

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