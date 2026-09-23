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Condenan a 30 años de prisión a hombre que mató a martillazos a motorista en Pedro Brand

PRIMICIAS DIGITAL23 de septiembre de 2026
2 2 minutos de lectura

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Respondiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a martillazos a un motorista para despojarlo de su motocicleta, en un hecho ocurrido el 20 de mayo de 2025, en el municipio de Pedro Brand.

Eduardo Carlos de León Paula fue condenado a la pena máxima por el homicidio y robo agravado que cometió en perjuicio de Miguel Ángel Benítez Mota, luego de que el Ministerio Público presentara ante el tribunal un sólido cuerpo probatorio que demostró su responsabilidad penal en los hechos.

Durante la investigación, la fiscal Olivia Sosa estableció que el cadáver de la víctima fue encontrado el 22 de mayo de 2025, en unos matorrales próximos a la carretera que conduce a La Cuaba.

De acuerdo con la investigación, el procesado cometió el homicidio en presencia de dos adolescentes, a quienes, bajo amenazas, obligó a ayudarlo a trasladar la motocicleta mientras ocultaba el cuerpo de la víctima.

La fiscal detalló que, tras cometer el hecho, el acusado dejó el cuerpo sin vida de Benítez Mota próximo a un río y huyó del lugar a bordo de la motocicleta sustraída, acompañado de las adolescentes.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Vilma Méndez y Francheska Alcántara presentaron, entre los elementos probatorios, un video de una cámara de vigilancia que captó al acusado y a las adolescentes junto a la víctima cuando aún se encontraba con vida y conducía la motocicleta posteriormente sustraída.

El Ministerio Público también presentó los testimonios de las adolescentes que declararon durante el proceso y señalaron al condenado como la persona que dio muerte a la víctima con el propósito de despojarlo de la motocicleta y otras pertenencias.

Luego de ponderar las pruebas aportadas por el órgano acusador, las juezas María Cordero del Socorro, Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron que Eduardo Carlos de León Paula cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

La condena fue dictada por la violación de los artículos 295, 302, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de Miguel Ángel Benítez Mota.

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