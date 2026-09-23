Proedemaren incauta más de 30 equipos de sonido en operativos contra el ruido en el Distrito Nacional

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Como parte de su lucha contra la contaminación sónica, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) incautó en el Distrito Nacional más de 30 equipos que eran utilizados en dos establecimientos comerciales violentando los decibeles de sonido establecidos por la Ley General de Medio Ambiente (64-00).

En los operativos, encabezados por el procurador de corte Francisco Contreras Núñez, titular de la Proedemaren, fueron allanados los establecimientos comerciales The Green Room y The Bulldog Pub, ambos ubicados en la calle Andrés Julio Aybar, en el Distrito Nacional.

En la acción ejecutada en The Bulldog Pub, el Ministerio Público ocupó y puso bajo secuestro judicial dos subwoofers o super bajos, uno de 18 pulgadas y otro de 15 pulgadas, dos bocinas de 15 pulgadas, dos cajones con bocinas no visibles, marca Yamaha, un cajón Rack, con dos regletas, cinco receptores de micrófonos inalámbricos, una medusa DL32, marca Midas, una consola Midas M32 y una bocina de 12 pulgadas.

En cuanto al allanamiento efectuado en The Green Room, el órgano persecutor del delito ambiental ocupó 11 bocinas de 10 pulgadas, tres de doce pulgadas y dos cajas de bajo de 18 pulgadas.

En ambas acciones, la Proedemaren incautó un total de 31 equipos de sonido, que eran utilizados violando las disposiciones de la Ley 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, modificada por la Ley 0-19, así como por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Estas actuaciones forman parte de las acciones encaminadas a prevenir, investigar y perseguir las conductas que afectan el medio ambiente, la tranquilidad y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente aquellas relacionadas con la contaminación sónica”, dijo Contreras, quien estuvo acompañado de los fiscales Félix Lugo, Sonia Espejo y Awilda Balbuena.

Contreras reiteró que el Ministerio Público continuará actuando apegado a la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales, dando seguimiento a las denuncias que sean presentadas por ciudadanos afectados por emisiones de ruido que puedan constituir infracciones ambientales.

Las acciones fueron ejecutadas en virtud de la Orden Judicial de Allanamiento, Registro y Secuestro, contenida en el Auto núm. 0089-JULIO-2026, de fecha 3 de agosto de 2026, dictada por el magistrado Amauri M. Martínez Abreu, juez coordinador interino de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y por la No. O051-Septiembre, emitida por la magistrada Kenya S. Romero Severino, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Visited 1 times, 1 visit(s) today