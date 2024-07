EEUU Y LA VIOLENCIA

Narciso Isa Conde

Al contrario de las abundantes profesiones de fe a favor de la no violencia y los autoelogios

de sus portavoces a su “gran democracia”, intensificados a raíz del atentado a Donald Trump,

la verdad es que la ideología dominante en EEUU es súper-violenta. De su poder profundo

emanan crueldades inimaginables. Dicen que en su sociedad no hay lugar para la violencia y la

verdad es que no hay condiciones para que ella deje de crecer.

En el marco de su dominación, las élites estadounidenses cuentan con cuerpos policiales

capaces de matar de manera recurrente manifestantes negros, incluso luego de apresados.

También aborígenes, latinos, árabes, musulmanes y asiáticos. Su poder racista tiene una cruel

historia de muertes y torturas basadas en la discriminación y la sobre explotación. En su

frontera Sur abundan los crímenes a cargo de sus cuerpos policiales de fronteras

EEUU es el país de un Ku Ku Klan protegido por el Estado. Cuenta con una CIA y un Pentágono

horripilantes. Al paso de los golpes de Estado y las represiones patrocinadas por EEUU, los

asesinatos de militantes de izquierda y luchadores/as sociales, los torturados y desaparecidos,

se cuentan por miles. Sus invasiones militares ha sido escuelas de despotismo y de masacres; y

los capítulos de su guerra global constituyen una cadena de genocidios, en los que los muertos

se cuentan por millones

Tanto Trump como Biden, el PR y el PD, son responsables del ejercicio del terrorismo de

estado de esa superpotencia y de su apoyo el estado terrorista de Israel y al holocausto

palestino Los trumpistas estás hermanados con los Milei, Bolsonaro, Noboa, Kast, Meloni y Le

Pen. Trump es un tramposo impenitente y un corrupto medular. Como también Biden es de

vocación neofascista, sobre todo en el ejercicio de la política exterior, comprometida su

facción en el negocio criminal negocio de las guerras y de las armas.

Así son las figuras señeras de la política estadounidense, expresiones de su decadencia y

descomposición. Pero ambas partes califican esas verdades como estigmatizaciones

mentirosas o ataques personales desconsiderados. Los trumpistas incluso las condenan como

supuestos componentes de una “campaña sucia”, que hipotéticamente ha servido para

estimular el reciente atentado a Trump, a sabiendas de que el mismo tiene sus raíces en el

estado profundo y en las fracturas del poder imperialistas.

Ambas facciones claman por la unidad, para disque adecentar una campaña que no está sucia

por eso, sino por su degradación histórica y reiteradas conductas criminales de sus cúpulas

poderosas.