EDENORTE invierte más de RD$7.3 millones en rehabilitación de redes eléctricas en Monte Adentro, Salcedo

Salcedo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó sobre la ejecución y continuación de un proyecto de rehabilitación y modernización de redes eléctricas en la comunidad de Monte Adentro, en el municipio de Salcedo, con una inversión que supera los RD$7.3 millones, con el objetivo de mejorar la calidad, estabilidad y seguridad del servicio energético que reciben los residentes de esta zona.

Los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Distribución, a través de la Gerencia de Mantenimiento del sector San Francisco de Macorís, como parte del programa continuo de fortalecimiento de las redes eléctricas que desarrolla la empresa en distintas comunidades de la región Norte.

Con la ejecución de estos trabajos, la comunidad ahora dispone de nueve transformadores nuevos y redes de distribución totalmente modernizadas, lo que permitirá ofrecer un suministro energético más confiable y eficiente.

Las labores abarcaron los principales trayectos residenciales de la calle principal de Monte Adentro, el Callejón Los Coquitos, el entorno del Centro Deportivo y Cultural de Monte Adentro, así como sus derivaciones, donde se realizó la instalación de nuevas estructuras eléctricas y el reemplazo del cableado existente.

Dentro de las mejoras ejecutadas se destaca la instalación de 75 postes, la colocación de 1.85 kilómetros de cableado de media tensión y 3.1 kilómetros de redes en tríplex, infraestructura que fortalece la capacidad del sistema para responder a la demanda energética de la comunidad.

Edenorte precisó que estas obras impactan de manera directa a unos 350 clientes, quienes ahora contarán con un servicio eléctrico más estable, contribuyendo además al desarrollo social y económico del sector.

La empresa reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de modernizar la infraestructura eléctrica en la región Norte, elevando la calidad del servicio y garantizando soluciones energéticas más eficientes para las comunidades que integran su área de concesión.

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