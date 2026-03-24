EDEESTE fortalece la gestión del servicio eléctrico con el Sistema de Medición Concentrada en Altura (SMCA)

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) continúa avanzando en su proceso de modernización tecnológica mediante la implementación del Sistema de Medición Concentrada en Altura (SMCA), una solución innovadora orientada a optimizar la gestión del suministro eléctrico, mejorar la calidad del servicio y fortalecer el control del consumo energético en su área de concesión.

Actualmente, la empresa cuenta con 106,919 clientes integrados a este sistema, distribuidos en zonas estratégicas donde se ha priorizado su instalación para reducir pérdidas, mejorar la medición y garantizar mayor estabilidad en el servicio eléctrico.

El SMCA forma parte de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) que permite gestionar el suministro eléctrico de manera remota, facilitando procesos como la lectura, conexión y desconexión del servicio sin necesidad de intervención en campo. Esta tecnología ofrece información en tiempo real, mejora la precisión de la facturación y permite detectar oportunamente fallas o irregularidades.

Como parte de sus beneficios, el sistema incorpora un display o panel visible que permite a los clientes monitorear su consumo eléctrico en tiempo real, promoviendo un uso más eficiente de la energía y fomentando el ahorro.

EDEESTE hace un llamado a la ciudadanía a no permitir la manipulación de estos equipos por personas no autorizadas. El sistema cuenta con mecanismos de seguridad que, ante cualquier intento de alteración, se activan automáticamente, provocando la interrupción del servicio en la comunidad donde está instalado, como medida de protección. Por ello, se exhorta a los usuarios a resguardar estas infraestructuras, cuyo correcto funcionamiento beneficia a todos.

Asimismo, el SMCA permite la reconexión remota del servicio, reduciendo significativamente los tiempos de espera para los clientes y optimizando los recursos operativos de la empresa, al disminuir la necesidad de desplazamiento de brigadas técnicas.

En ese mismo orden, EDEESTE avanza en la masificación del sistema prepago a través de esta tecnología, facilitando el acceso a clientes que no cuentan con cultura de pago tradicional o no están habituados a la facturación convencional. Como parte de esta estrategia, la empresa amplía sus canales de recarga para garantizar mayor accesibilidad, conveniencia y eficiencia en el servicio.

De igual forma, la empresa proyecta una expansión significativa de este sistema mediante programas desarrollados con organismos multilaterales y proyectos propios enfocados en la reducción de pérdidas. Estas iniciativas contemplan la incorporación de más de 20,000 nuevos clientes en el corto plazo bajo el esquema de medición concentrada en altura, fortaleciendo el control del consumo, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sistema eléctrico.

EDEESTE reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua del servicio, incorporando tecnologías que aportan al desarrollo sostenible y al bienestar de sus clientes.

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