Eddy Alcántara acusa a la oposición de incentivar desasosiego en el país en medio de turbulencia económica mundial

Cotuí, Sánchez Ramírez. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) acusó a la oposición de distorsionar enfoques emitidos por los organismos económicos internacionales sobre la fluctuación de los productos de la canasta básica alimentaria y el comportamiento de la economía del país, haciendo creer con sus declaraciones que la turbulencia económica global es exclusiva de República Dominicana.

Eddy Alcántara señaló que, si bien es cierto que la situación económica producida por factores exógenos ha impactado los productos, bienes y servicios de la canasta básica familiar, “no menos cierto es, que la política económica aplicada por el presidente Luis Abinader ha logrado que nuestro país sea el menor impactado de América Latina”.

Señaló que la comparación de precios de los productos básicos y de mayor consumo de Centroamérica y República Dominicana levantado por el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO), apéndice del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), “demuestra que, los países que componen ese organismo regional, han recibido un impacto mayor de inflación que nuestra nación”.

Dijo que lo propio ha venido ocurriendo con levantamientos hechos por el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC).

El funcionario ofreció sus declaraciones en el marco de la conferencia “Derechos y Deberes del Consumidor en la República Dominicana”, celebrada en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez.

Durante su intervención, Alcántara desmontó los argumentos de la oposición, afirmando que sus críticas ignoran deliberadamente el contexto internacional.

“Quieren hacerle creer al pueblo dominicano que la inflación es un problema exclusivo del país, cuando se trata de una crisis global provocada por factores externos”, enfatizó.

Inflación bajo control

Asimismo, el titular de Pro Consumidor defendió el manejo económico del Gobierno del presidente Luis Abinader, destacando que estudios de organismos regionales evidencian que la República Dominicana ha logrado contener mejor la inflación que otras naciones de Centroamérica e Iberoamérica.

Atribuyó este desempeño a la gestión del presidente Abinader, resaltando que las medidas implementadas han permitido amortiguar los efectos de la crisis internacional.

Alcántara también respondió los señalamientos de la oposición sobre el aumento en 130 productos, asegurando que dichos planteamientos carecen de contexto, y señaló que su fluctuación ha sido dentro de la proyección inflacionaria que ha realizado el Banco Central en los últimos años.

Explicó que no se toma en cuenta la volatilidad de los mercados desde 2020, marcada por la pandemia del coronavirus, la postpandemia y los conflictos geopolíticos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y más recientemente las hostilidades en Medio Oriente.

Llama a enfrentar “narrativa de desinformación”

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no dejarse confundir por lo que calificó como una “estrategia de manipulación” de sectores que gobernaron el país durante dos décadas.

“Aquí hay un intento claro de sembrar miedo y desinformación. Pero el pueblo dominicano sabe el esfuerzo que se está haciendo para proteger su economía”, sostuvo.

En ese orden, el director de Pro Consumidor exhortó a los ciudadanos a confiar en el esfuerzo que realiza el Gobierno del presidente Abinader para mitigar los efectos de la crisis internacional.

«Los dominicanos están conscientes del esfuerzo del presidente Abinader para que seamos menos afectados que lo proyectado en otras naciones», añadió.

Finalmente, hizo un llamado a los funcionarios del Gobierno a responder de manera política y gubernamentalmente a los ataques de la oposición, instándolos a dejar de lado respuestas puramente técnicas que, a su juicio, no contribuyen a la defensa real y oportuna de la gestión extraordinaria que realiza el presidente Luis Abinader.

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