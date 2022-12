Economía de la Nube, Sistemas Cuánticos y Seguridad Zero Trust: Dell Technologies Presenta las Resoluciones Tecnológicas para el Año Nuevo

l uso económico y racional de la computación en la nube, la capacitación en sistemas cuánticos y la fuerte implementación de un modelo de seguridad Zero Trust, estas son algunas de las principales resoluciones tecnológicas que deben ser adoptadas por las empresas en 2023, en la visión de Dell Technologies.

Para presentar las predicciones tecnológicas, John Roese, Chief Technology Officer (CTO) global de Dell Technologies, destacó aspectos como el equilibrio entre la sofisticación tecnológica y los factores económicos en la adopción de la nube, la flexibilidad para promover la innovación y la maduración de la ciberseguridad, siendo estos los principales pilares que marcarán el futuro de las organizaciones en el uso de la tecnología.

«Hay muchas áreas que se están transformando en el mundo digital: desde la experiencia del usuario, los dispositivos electrónicos, la evolución del mundo multicloud, la tecnología de seguridad de Zero Trust. En Dell nos estamos enfocando en cada una de estas áreas, en un mundo cada vez más digital», destacó Roese.

El CTO de Dell Technologies presentó lo que denominó «resoluciones de año nuevo», una guía para los CIOs sobre dónde enfocar sus esfuerzos en áreas tecnológicas clave para 2023. Roese apuntó a la comprensión de los costos a largo plazo de la adopción de la computación en la nube; a tener un plano de control Zero Trust bien definido y con autoridad sobre su entorno multicloud; a la implementación de sistemas cuánticos y a prepararse para la criptografía post cuántica en las infraestructuras tecnológicas; y a cómo implementar una arquitectura multicloud en el borde.

Para aportar una visión regional, también participó en el evento Luis Gonçalves, presidente de Dell Technologies para América Latina. El ejecutivo complementó la visión de Roese, destacando que las oportunidades para las empresas de la región son inmensas y fundamentales para seguir garantizando el crecimiento de los negocios en la región. «La tecnología no sólo es importante para que el negocio siga creciendo, sino más que eso: es el núcleo del propio negocio, especialmente cuando reconocemos la economía digital en la que todos estamos insertos hoy», señaló.

Según Gonçalves, el uso racional de la adopción de la computación en la nube y la conectividad que se habilitará con el 5G y el edge computing, todo ello vinculado a una estrategia de ciberseguridad bien establecida, determinará la capacidad de las empresas para innovar y destacarse.

«Soy optimista de que veremos importantes avances en la región en términos de transformación digital en 2023. Con la mejor cartera de tecnología disponible en nuestros mercados, estamos habilitando soluciones de Edge, gestión de datos y seguridad en un entorno multicloud y en un mundo híbrido «, reforzó el ejecutivo. «Todo se reduce a la construcción de una estrategia tecnológica creíble que permita a las empresas no sólo operar en la economía digital sino, lo que es más importante, escalar e innovar más rápido, aprovechando las nuevas olas tecnológicas y siendo más competitivas en sus mercados.»

Consulta las resoluciones tecnológicas de año nuevo de John Roese, CTO global de Dell Technologies, para los CIOs en 2023:

Economía de Nube – No utilizaré la nube sin comprender los costos a largo plazo.

Últimamente he oído decir a los directores de sistemas de información que su entusiasmo inicial por aprovechar la computación en nube les está llevando a salirse del presupuesto, ya que no pensaban estratégicamente en cómo distribuir las capacidades informáticas entre los distintos proveedores de nube, y mucho menos en cómo hacer que funcionen juntos. Mi recomendación es caracterizar tanto la viabilidad técnica de ejecutar una carga de trabajo o colocar datos en una nube específica, como identificar plenamente los costos a corto y largo plazo de utilizar esa nube. Si sabes cuáles son los costos, podrás dirigir mejor las cargas de trabajo al lugar adecuado a largo plazo. También sabrás cómo evaluar nuevas opciones de nube para encontrar posibles reducciones de costos a lo largo del tiempo.

Seguridad Zero Trust – Definiré mi plano de control de Zero Trust.

Seguiremos viendo un aumento de los sectores que exigen marcos de Zero Trust, como los establecidos por el gobierno estadounidense, que tienen un efecto dominó global en todos los sectores de infraestructuras críticas. ¿Por dónde empezar? Es necesario disponer de un marco autorizado de gestión de identidades, gestión de políticas y gestión de amenazas para aplicar correctamente la Zero Trust. Si no se dispone de un plano de control bien definido y con autoridad sobre el entorno multicloud, ¿cómo es posible lograr una gestión coherente de identidades, políticas y amenazas para toda la empresa? La seguridad en la nube múltiple, más que cualquier otro aspecto, debe ser coherente y común. Los silos son el enemigo de la verdadera seguridad de confianza cero.

Sistemas Cuánticos a) Estableceré conjuntos de habilidades tempranas para aprovechar la cuántica.

La computación cuántica se está haciendo realidad y si no tienes a alguien en tu empresa que entienda cómo funciona esta tecnología y cómo influye en tu negocio, te perderás esta ola tecnológica. Identifica el equipo, las herramientas y las tareas que dedicará a la cuántica y empiece a experimentar. El mes pasado anunciamos la solución Dell Quantum Computing en las instalaciones, que permite a organizaciones de todos los sectores empezar a aprovechar las ventajas de la computación acelerada a través de la tecnología cuántica, que de otro modo no estarían a tu alcance hoy en día. Invertir en simulación cuántica y permitir que tus equipos de ciencia de datos e IA aprendan los nuevos lenguajes y capacidades de la cuántica es fundamental en 2023.

b) Determinaré dónde están mis riesgos de criptografía cuántica segura.

La informática cuántica es tan disruptiva porque cambia muchos elementos de la TI moderna. Con el auge de la informática cuántica surge la necesidad de comprender mejor la criptografía post-cuántica, el desarrollo de sistemas criptográficos para ordenadores clásicos que sean capaces de prevenir los ataques lanzados por los ordenadores cuánticos. Los malos actores a nivel mundial están intentando activamente capturar y archivar el tráfico cifrado suponiendo que, cuando dispongan de un computador cuántico lo suficientemente potente, podrán descifrar y ver esos datos. ¿Quieres mitigar tu riesgo? Te sugiero que empieces por comprender dónde existe tu mayor riesgo… así como el horizonte temporal que te preocupa. Puedes hacerlo catalogando primero tus criptoactivos y luego identificando dentro de ese inventario qué datos cifrados están más expuestos a las redes públicas y a la posible captura por parte de malos actores. Una vez que sepas esto, ese es el primer lugar donde necesitas la criptografía post cuántica. En 2022, el NIST seleccionó los primeros algoritmos postcuánticos viables, y en 2023 empezarán a surgir estas herramientas. Saber dónde utilizarlas primero es un paso fundamental que hay que dar hoy. Con el tiempo serán necesarias en todas partes, pero en 2023 es fundamental que empecemos a proteger nuestros datos de cara al público de esta amenaza real.

Arquitectura multicloud en el borde – Decidiré cuál debe ser mi arquitectura multicloud edge: 1) extensión a la nube o 2) cloud-first.

En 2023 se necesitarán más datos y procesamiento en el mundo real. Desde el procesamiento de datos en tiempo real en fábricas o la alimentación de sistemas de control de robots, el borde se está expandiendo rápidamente en el mundo multicloud. Este año tendrás que elegir qué arquitectura de bordes desea a largo plazo. La primera opción es tratar los bordes como una extensión de las nubes. Este modelo es habitual hoy en día y para cada nube existe un borde equivalente (por ejemplo, GPCP-Anthos, Azure-ARC, AWS-EKS). Esto funciona bien si sólo tienes una o unas pocas nubes. La segunda opción es tratar el borde como una plataforma compartida por todas las nubes. Esta arquitectura edge-first es nueva, pero con iniciativas como Project Frontier, estamos viendo un camino para construir una plataforma de borde compartida estable que pueda ser utilizada por cualquier borde definido por software (ARC, Anthos, EKS, aplicaciones IoT, herramientas de gestión de datos, etc.). Aunque las plataformas de borde multicloud son incipientes, es fundamental tomar ahora una decisión sobre cómo quieres que sea tu borde en el futuro. ¿Quieres una proliferación de bordes para cada servicio en la nube que utilices o quieres que esos servicios en la nube se ofrezcan como software en una plataforma común?