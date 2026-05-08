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Dominicanos en ExteriorNew York

Dominicanos en EE.UU. se verán afectados por aumento en electricidad

Ramón Mercedes8 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos residentes en Estados Unidos, entre otras etnias, se verán afectados por el aumento del costo de la electricidad, según nuevas proyecciones de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA).

Los estadounidenses tendrán que afrontar un aumento en sus facturas eléctricas este próximo verano, debido a las temperaturas más altas y al uso generalizado del aire acondicionado.

Se prevé que, en el hogar, se gaste un promedio de 778 dólares (equivalente a más de 45 mil pesos dominicanos), lo que supone un aumento del 8,5 % con respecto al verano pasado, y de aproximadamente un 37 % desde 2020.

La NEADA afirmó que sus hallazgos apuntan a un panorama cada vez más preocupante para los hogares vulnerables, señalando que 1 de cada 6 hogares estadounidenses tiene pagos atrasados en sus facturas de energía, con una deuda total con los servicios públicos de aproximadamente 25 mil millones de dólares.

Los precios minoristas de la electricidad han subido más rápido que la inflación general en los últimos años, debido a una combinación de factores, como el aumento de los costos del combustible, las inversiones en la red eléctrica y la demanda de los centros de datos.

En una encuesta reciente de Consumer Reports, casi el 70 % de los estadounidenses afirmó que sus finanzas familiares se habían visto afectadas por los costos de la energía en el hogar, y aproximadamente una cuarta parte declaró que la presión era «muy grande».

El análisis de NEADA se basa en datos de la Administración de Información Energética (EIA) y en pronósticos de temperatura de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

 

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Ramón Mercedes8 de mayo de 2026
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