DNCD REVELA CERCO TOTAL AL NARCOTRÁFICO, ATRAPAN CUATRO VENEZOLANOS CON 450 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

_La nueva operación, en la que se desplegaron helicópteros, lanchas y equipos terrestres, se ejecutó en las costas de Baní, provincia Peravia

Santo Domingo.- En una operación estratégica y de alto nivel que demuestra una vez más la capacidad y listeza de las fuerzas de seguridad, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de Inteligencia del Estado, apoyados por la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otros organismos internacionales, bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron otro cargamento de 450 paquetes de presunta cocaína, durante una ardua labor de persecución en contra de una narcolancha, que duró poco más de 12 horas.

Como parte del reforzamiento de las acciones conjuntas y combinadas, las unidades operativas, establecieron un protocolo de estricta vigilancia y seguimiento en contra de varios hombres que se dirigían a las costas de la República Dominicana, en una embarcación con alto perfil sospechoso.

A raíz del amplio despliegue de fuerzas aéreas, navales y terrestres, se logró interceptar y neutralizar, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, una lancha rápida con varios tripulantes a bordo, quienes al notar la presencia de los equipos operativos, lanzaron varias pacas al mar y realizaron maniobras para evadir el asedio de las autoridades, sin lograr su objetivo.

Durante la interdicción, se arrestaron a cuatro venezolanos y se activó el plan de búsqueda y rastreo en toda la zona, recuperando de las aguas, un total de 15 pacas, conteniendo en su interior un total de 450 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, forrados en fundas plásticas y con distintos logotipos.

La DNCD y el Ministerio Público desarrollan las investigaciones de lugar, en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los extranjeros, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

“Estamos frente a estructuras criminales, que utilizan narcolanchas bien equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuya modalidad es tratar de introducir a territorio dominicano, grandes alijos de drogas procedentes de Sudamérica”. señala el comunicado.

Con este nuevo golpe los organismos oficiales, demuestran nueva vez su liderazgo en la región del Caribe en la lucha contra narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional, logrando confiscar durante este 2026, más de 11 toneladas de distintas drogas.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo el protocolo de la cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

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