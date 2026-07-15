AIRD plantea revisar disposiciones del Código Penal para fortalecer la seguridad jurídica de las empresas

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó a revisar ocho artículos de la Ley No. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, al considerar que su redacción actual podría generar incertidumbre jurídica para las empresas. La entidad entiende que el proceso de modificación que actualmente conoce una comisión bicameral del Congreso Nacional, constituye la oportunidad adecuada para introducir las precisiones necesarias a tan importante texto legal.

En particular, la AIRD identificó varios artículos que, a su juicio, requieren una redacción más clara para garantizar el respeto a los principios de legalidad y debido proceso, evitando interpretaciones que puedan afectar la seguridad jurídica de las empresas. El gremio industrial propone fortalecer la redacción de los artículos 8 al 13, así como de los artículos 150 y 151, sin menoscabar la eficacia de la persecución penal que procura este Código.

La AIRD sostuvo que las modificaciones que finalmente sean aprobadas deben contribuir a fortalecer la seguridad jurídica, la competitividad y la existencia de un marco legal predecible que favorezca la inversión y el desarrollo de la actividad empresarial del país.

«La AIRD respalda un Código Penal moderno y actualizado para la República Dominicana. Precisamente por eso consideramos importante que este proceso de modificación permita corregir las disposiciones que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas», afirmó Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

La entidad recordó que la comisión bicameral, encabezada por el diputado Wandy Batista y la senadora María Mercedes Ortiz, tiene previsto rendir su informe antes del cierre de la presente legislatura ordinaria, programado para el próximo 26 de julio.

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