La gestión del maestro Editrudis en la UASD

VISIÓN GLOBAL

Nelson Encarnación

Este jueves, 16 de julio, se producirá el cambio de gestión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando el maestro Editrudis Beltrán entregue la Rectoría al nuevo incumbente, doctor Jorge Asjana, electo de manera convincente en los últimos comicios en la centenaria academia.

El rector saliente viene de una larga carrera docente que culmina con una administración rectoral libre de conflictos, lo cual significa mucho en la prestigiosa alma mater, donde hubo períodos caracterizados por turbulencias que trastornaron proyectos de dirección muy ambiciosos.

La universidad que entrega el maestro Editrudis ha tenido logros significativos que merecen ser destacados, consciente del impacto que tienen en beneficio de una población estudiantil que ya supera los 210,000 alumnos.

Y quiero detenerme en este dato, porque, si bien para algunos la masificación de la UASD es un hecho negativo, lo cierto es que la institución estatal es la única que ha mantenido su filosofía de puertas abiertas para acoger a los aspirantes a profesionales que no pueden pagarse una universidad privada.

En ese sentido—y sin mucha estridencia—la gestión que concluye, y con el apoyo del presidente Luis Abinader, logró que la universidad pasara de 18 localidades, a tener presencia en su ubicación natural que es el Distrito Nacional, las 31 provincias y cerca de 10 municipios.

Operan ya nuevas ciudades universitarias en modernos campus en Baní, Azua, Hato Mayor, Cotuí y Neiba, mientras la próxima será inaugurada en Santiago Rodríguez.

También merece una mención especial la política de apertura de liceos experimentales en Constanza, Jarabacoa, Moca, Guerra, Haina, Elías Piña, Santo Domingo Oeste, Baní y La Victoria.

Recordemos que, durante décadas, la UASD solo dispuso del bien ponderado liceo Amelia Ricart Calventi, por lo que esta expansión de la red de bachilleratos universitarios es un hecho trascendental en lo que concierne a crear en los estudiantes una cercanía temprana con su próxima alma mater.

Un área vital en la cual la UASD ha recibido permanentes críticas—pienso que no siempre con razón—es lo referente a la investigación científica.

En este aspecto tan relevante para el prestigio de la UASD, podemos citar el gran esfuerzo de la gestión del doctor Beltrán, que resultó en más de 300 artículos científicos publicados, más de 200 investigaciones activas y un liderazgo destacado en la obtención de proyectos Fondocyt.

Nelsonencar10@gmail.com

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