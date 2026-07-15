Peligra San José de Ocoa ¿por qué?

Por Emiliano Reyes Espejo

ere.prensa@gmail.com

Una enorme y pesada nube negra cargada de mortíferos rayos se cierne sobre la provincia sureña de San José de Ocoa, conocida como el “Tesoro del Guayacán” o “La capital de los Invernaderos”.

La más joven demarcación provincial del país está en peligro.

El pujante desarrollo agrícola de esta productiva región luce amenazado. La mayor preocupación debe estar, por tanto, en los productores agropecuarios de la zona.

Ocoa puede sucumbir, no por efecto de una terrible falla sísmica y otros fenómenos naturales, sino por acciones propias de las avaricias y la opacidad que se incuba en este pujante territorio agroempresarial, en el cual se erige como un legado histórico la dinamización de la economía regional.

La provincia San José de Ocoa, con 82,458 habitantes (datos de ONE) está constituida por tres municipios y 4 distritos municipales (San José de Ocoa, municipio cabecera; Sabana Larga y Rancho Arriba; distritos municipales: La Ciénaga, Nizao-Las Auyamas, El Pinar y El Naranjal).

Aparte de la educación, afabilidad y pujanza de su gente, Ocoa es famosa por su microclima fresco y por ser un apetecible oasis en medio de un caluroso Sur.

A esta provincia la adornan frondosas montañas y rica cultura cafetalera, lo cual ofrece como parte de sus atractivos ecoturísticos. Es conocida, además, por el vigor de su economía agrícola basada en invernaderos, localizados en Rancho Arriba, donde se respira un aire puro y se disfruta de paisajes impresionantes.

Igualmente ofrece su Parque Libertad, en el centro del municipio cabecera, y Parques de Montaña, lugares ideales para el ecoturismo, senderismo y desconexión total del ruido y los avatares de la cultura digital.

Motor económico

En tanto, “aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) nacional a través de la región Valdesia (junto a San Cristóbal y Peravia), la cual genera en conjunto cerca del 8.8% del país”.

Invernaderos y ecoturismo.

“Su motor económico radica en su potente sector agropecuario, destacando por ser una de las principales provincias productoras de vegetales de invernadero y agricultura tradicional de exportación”, según datos oficiales que establecen, asimismo, que “la economía de esta provincia montañosa se sostiene sobre varios pilares fundamentales”.

Entre sus soportes están los invernaderos de Rancho Arriba, considerados “líderes en la producción bajo ambiente controlado”. Igual se destaca que “cerca del 60% al 70% de estos cultivos se destinan a mercados internacionales, generando valiosas divisas para la economía nacional”, por lo cual se le conoce como la “Capital de los Invernaderos”.

Ocoa se destaca también como abastecedor neto de “más del 40% de los mercados tradicionales del país con rubros como ajíes, tomates, berenjenas, repollo y zanahorias. Además, es conocida por sus plantaciones de aguacate, café y cítricos” y por ser “un importante punto de exportación de fresas, así como habichuelas hacia mercados extranjeros y regionales”.

El ecoturismo, un sector en crecimiento en la provincia, echa raíces con sus actividades de senderismo y turismo de montaña que impulsa a su vez el desarrollo de alojamientos y negocios locales sostenibles.

Montañas históricas

En las montañas de Ocoa se asientan igualmente hechos históricos memorables. Por allí entró el Comandante de Abril, coronel Francisco Alberto Caamaño, junto a sus compañeros en su caravana de gloria y sueños de libertad y soberanía. Pero en esas montañas-cosa que muy pocos conocen- estuvo también el guerrillero urbano, doctor Plinio Matos Moquete-quien vivió en esas zonas en ansiada espera de la llegada de Caamaño.

También, “la combatiente Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky Lora) fue una de las figuras más destacada del Movimiento 14 de Junio que operó en las montañas de San José de Ocoa”. “Ella formó parte del frente guerrillero Juan de Dios Ventura Simó- comandado por Polo Rodríguez-que se alzó en la zona de las lomas de Quita Sueño tras el golpe de Estado de 1963” al gobierno constitucional del Profesor Juan Bosch. “Este grupo insurgente incluyó a otros combatientes, como Rafael Pérez Modesto y el joven ocoeño José Altagracia Zuazo”.

Salto al caos y a la violencia

¿De dónde surge entonces plantear que Ocoa está en peligro? ¿Por qué validar que negros nubarrones parecen asentarse en esa productiva zona del Sur? ¿Por qué creer que existen amenazas reales orientadas a convertir una plácida economía de producción agropecuaria en una zona de drogas, lo cual conlleva el surgir del caos, la violencia, desasosiego y muerte?.

Deplorables han sido las experiencias en países hermanos de Centroamérica y Sudamérica, verbigracia Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Bolivia, etc. donde la industria del narcotráfico comenzó con pequeños sembradíos en sus zonas montañosas, cultivos que crecieron y ya conocemos la historia de muertes e inestabilidades, amenaza de pérdida de soberanía y serios problemas sociales y de salud que abaten sus sociedades.

Esto viene a colación a raíz del hallazgo de cultivos de plantaciones de marihuana (fincas con más de 15 mil plantitas) en áreas de montañas de Ocoa. “San José de Ocoa: La provincia que se ha convertido en foco de plantación de marihuana. Unas 15,437 plantas de marihuana es el número que desmantelaron las autoridades dominicanas en la provincia San José de Ocoa, en 4 meses y 25 días”, reportó el Listín Diario en una crónica de la periodista Ana Felipe.Este diario reportó que en otro operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) “se incautaron 45 plantas (adicionales) en Los Limoncillos en San José de Ocoa”.

Se encienden las alarmas

Es como para que se enciendan las alarmas. ¿Acaso el flagelo del narcotráfico ya sentó sus bases para producir su droga en esta zona del Sur? “Ojalá las cosas no pasen a mayores”.

Preocupa que pese a la magnitud de estos hallazgos, las autoridades solo hayan informado “el arresto de cinco hombres, cuatro haitianos y un dominicano”. Alarma, asimismo, que un tribunal de Ocoa “ordenara la libertad pura y simple” a tres de los detenidos por la plantación de marihuana en El Pinar.

Así comienzan las cosas. Luego se convierten en fenómenos de fuerza y chantaje difíciles de controlar. Tenemos los casos de Colombia y México para citar dos ejemplos palpables.

Y eso es lo que la sociedad debe evitar. Hay que prevenir para evitar que este flagelo se adueñe de las montañas ocoeñas y termine estableciendo allí sus propios feudos y controles por encima de la ley.

He ahí el temor, un grito de alerta que busca prever y no tengamos luego que “remediar a sangre y fuego”.

Son conocidos los dramas que viven México y Colombia y los esfuerzos de sus autoridades. Estas naciones incluso corren riesgo de pérdida de su soberanía, tienen que erradicar urgente cultivos de coca que sirven de materia prima para elaborar la fatídica cocaína, endemoniado negocio que daña a tantos seres humanos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Padre Luis Quinn

A los que por razones profesionales hemos visitado a Ocoa y disfrutamos de la bonhomía y calidez de su gente, les preocupa que se pierda el legado dejado allí por su icónico y resilientes liderazgo comunitario, espiritual y empresarial, entre los cuales emerge el nunca bien exaltado Padre Luis Quinn.

“El liderazgo social y comunitario en San José de Ocoa-apuntan observadores-se fundamenta en la solidaridad, la autogestión y el arraigo. Históricamente guiado por figuras como el Padre Luis Quinn, hoy en día se articula a través de diversas instituciones, programas y consejos rurales”. También se cimienta en una nueva juventud y en la histórica Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, institución que “agrupa consejos comunitarios de toda la provincia”.

Durante una visita a Ocoa me detuve a comprar algo de comer y tomar en un colmado del lugar, pero, como “buen dominicano”, tiré al piso la envoltura de una galletita salada y la tapa de un refresco. Un niño que estaba allí recogió estos desperdicios que yo había arrojado y me lo devolvió: -“Señor, señor, aquí no se tira la basura en el suelo”, me dijo con ternura y decisión aquella hermosa criatura. Ese niño me dio una lección de vida que no he olvidado. Así son los ocoeños y así quisiera que fueran por siempre.

Esa reciedumbre, esa altivez ocoeña alimentada por años por el Padre Quinn y otros líderes locales y nacionales se encuentra en peligro, está a punto de sucumbir si, como se teme, sus montañas se dediquen al fatalista cultivo de drogas.

Ante tan ominoso futuro, se nos ocurre sugerir lo siguiente:

-Que el liderazgo social y comunitario de San José Ocoa asuma la defensa activa de su legado y patrimonio moral, cívico y empresarial. En ese sentido, deben convocar asambleas comunitarias para tratar el tema y reafirmar la trayectoria de desarrollo libre de drogas que ha caracterizado a esa demarcación.

-Empoderar a la nueva juventud en los planes e iniciativas contempladas en el plan de desarrollo económico local.

-Lograr que la cúpula de dirigentes sin importar credo político lleguen a una alianza estratégica con las autoridades antinarcóticos para mantenerse vigilante, monitorear y prevenir, mediante denuncias públicas y privadas, la presencia de potenciales carteles de narcotraficantes en la zona.

-Demandar de las autoridades una mayor vigilancia de sus montañas, a los fines de que estas sean preservadas para servir al ecoturismo, producción de riquezas sanas y madre de las aguas. También, que estas históricas montañas sigan sirviendo para producir los alimentos que son el soporte real del progreso, alineado con el Plan de Desarrollo Económico de Ocoa, trazado con base en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

*El autor es periodista.

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