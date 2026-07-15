Periodista y abogada Patricia Pérez Díaz participa en Congreso Mundial de Derecho Constitucional en Colombia

Santo Domingo.- La periodista y abogada dominicana Patricia Pérez Díaz participó en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, celebrado en la prestigiosa Universidad Externado de Colombia, evento que reunió a destacados juristas, académicos, investigadores y profesionales del derecho de diversas partes del mundo para debatir sobre los principales desafíos y avances del constitucionalismo contemporáneo.

La participación de Pérez Díaz en este importante escenario académico internacional, realizado del 6 al 10 de julio, reafirma su compromiso con la formación continua, la investigación jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho en la región.

Patricia Pérez Díaz es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde obtuvo los títulos de Licenciada en Periodismo y Licenciada en Derecho, consolidando una trayectoria profesional caracterizada por la integración de la comunicación y las ciencias jurídicas.

Como parte de su formación de posgrado, posee una Maestría en Comunicación Corporativa y una Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, especializaciones que han fortalecido su ejercicio profesional tanto en el ámbito de la comunicación estratégica como en el análisis jurídico.

Actualmente, cursa una Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), programa académico que complementa su interés por el estudio de la justicia constitucional, los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática.

Además de su ejercicio profesional, Patricia Pérez Díaz desarrolla una destacada labor académica como docente en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde imparte las asignaturas Regulación Legal de la Comunicación y Opinión Pública, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de comunicadores sociales.

La asistencia al Congreso Mundial de Derecho Constitucional representa una valiosa oportunidad para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas con especialistas internacionales, fortaleciendo así las competencias académicas y profesionales necesarias para afrontar los retos actuales del derecho constitucional y la comunicación en las sociedades democráticas.

Sobre el Congreso Mundial de Derecho Constitucional

El Congreso Mundial de Derecho Constitucional (WCCL) es un evento internacional organizado por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional (IACL) que se celebra cada cuatro años y reúne a académicos, juristas, funcionarios, estudiantes y actores sociales de todo el mundo para debatir sobre constituciones, jurisprudencia constitucional, derechos humanos, separación de poderes y regímenes políticos.

En esta edición, el tema central del congreso fue “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo cambiante”, en el que se abordó la sostenibilidad de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, los derechos humanos y la protección ambiental.

Las sesiones plenarias se centraron en Democracia en aspectos de crecimiento, retroceso, reparación y reactivación, así como Estado de derecho en materia de tribunales como defensores o reformadores del constitucionalismo.

Derechos humanos planteados desde el acceso e implementación efectiva y deberes humanos en un mundo centrado en el ser humano: constitucionalismo y actores privados.

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