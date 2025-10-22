Diputados aprueban designar la circunvalación de Santo Domingo y avenida Ecológica con el nombre Juan Bosch y Peña Gómez

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este martes, en dos discusiones consecutivas, un proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” la autopista Circunvalación de Santo Domingo y “Doctor José Francisco Peña Gómez” la avenida Ecológica, ubicada en la zona este de la provincia Santo Domingo.

El proyecto de ley es una propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como los diputados Rafael Augusto Castillo Casado, Onavel Aristy, Gustavo Sánchez, Fiordaliza Estévez, Eduviges Bautista, Braulio Espinal y Amado Díaz.

Al motivar el proyecto, Pacheco ponderó el liderazgo y las trayectorias políticas de Bosch y Peña Gómez, afirmando que la democracia y la estabilidad social y política que disfruta el país en la actualidad, es fruto de la influencia y ese liderazgo que ejercieron, junto al doctor Joaquín Balaguer, en todo el país.

Asimismo, el presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, diputado Juan José Rojas, expresó que con la aprobación de la iniciativa no solo se nombra dos importantes vías, sino, que honra a dos pilares de la historia de la República Dominicana.

“Juan Bosch y Peña Gómez fueron dos líderes que desde sus distintas trincheras compartieron una misma causa, la democracia, la justicia social y el progreso nacional”, manifestó Rojas.

Además, los diputados aprobaron un grupo de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de instalaciones deportivas, destacamentos policiales, oficinas de pasaportes y un hospital traumatológico en diferentes comunidades del país.