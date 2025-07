Diputado Wessin Chávez afirma en RD no pueden seguir aumentando nacimientos de extranjeros indocumentados

Santo Domingo.- El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, afirmó que en República Dominicana no se puede seguir con una situación progresiva de nacimientos de extranjeros que no tienen documentos.

Chávez dijo que sí está de acuerdo en que tiene que haber un programa de asistencia para emergencias solamente, pero, precisamente, que la legalidad tiene que ser medidas demostradas y de no ser así, es necesario tomar.

En tanto, sobre las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader de que existe un «hartazgo» en la comunidad internacional respecto a la crisis haitiana, el legislador expresó que «los que estamos hartos somos los dominicanos porque la situación de Haití se le ha escapado de las manos a los propios haitianos y, por eso, tienen que emigrar».

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7, el diputado del PQDC aseguró que el problema lo tienen los dominicanos que no cuentan con la solidaridad internacional, así como se exige que el país la tenga con Haití.

Asimismo, explicó que los Artículos 3 y 9 de la Constitución dominicana son muy claros y que se tiene que proteger la soberanía inviolable en el territorio nacional, que es inalienable, e insistió en que esas leyes hay que cumplirlas.

Ante lo dicho por los obispos dominicanos de que el amor de Dios no tiene fronteras y que los haitianos cruzan a República Dominicana buscando el bienestar que no pueden alcanzar en su país, dijo que los obispos se refieren al amor ágape de Dios que ciertamente no tienen límites.

Sin embargo, destacó que en las escrituras también se tiene el caso de las torres de Babel donde hubo una dispersión de parte de Dios a todos los pueblos con una lengua diferente y ordenó que marcaran su territorio y, por ende, hubo fronteras.

En ese sentido, demostró que ese es un tema diplomático, de derecho internacional y de migración, y que la solidaridad no tiene que ver, en ese caso, con el cumplimiento de leyes que son fundamentales para proteger el territorio de República Dominicana.