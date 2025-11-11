Dicen que el magisterio no puede seguir perdiendo poder adquisitivo.

Santo Domingo, RD.- La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, llamó hoy al Gobierno dominicano a disponer de manera inmediata la indexación salarial para todo el personal docente, advirtiendo que la falta de ajuste de los sueldos frente a la inflación está golpeando duramente las condiciones de vida de miles de maestros y maestras en todo el territorio nacional.

El Prof. Menegildo De La Rosa, Presidente de la Corriente Juan Pablo Duarte expresó que, la ausencia de una política estable de indexación ha provocado que los salarios pierdan valor real año tras año, mientras el costo de la vida continúa en ascenso.

“El salario de los maestros se ha quedado rezagado frente al aumento constante de los precios. Cada mes el dinero alcanza menos, y eso significa una pérdida de dignidad y motivación para quienes sostenemos el sistema educativo nacional”, señaló.

Él también secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP manifestó, que el último aumento general de salarios para el magisterio nacional fue del 10 % en junio de 2022, dispuesto por el Ministerio de Educación (MINERD). Posteriormente, en mayo de 2024, se aplicó un incremento del 8 % al salario base de los docentes, sin embargo, estos aumentos fueron ajustes puntuales, no una indexación automática que proteja el poder adquisitivo de manera permanente frente al aumento de la inflación.

“Un maestro que no puede cubrir sus necesidades básicas no puede concentrarse plenamente en su misión formativa. La falta de indexación no solo afecta al educador, sino también al estudiante, al aula y a la escuela pública dominicana en su conjunto”, indicó el dirigente magisterial.

De La Rosa, puntualizó que la Ley General de Educación 66-97 establece que el Estado debe garantizar condiciones dignas para el ejercicio docente y revisar periódicamente las remuneraciones, pero hasta ahora no existe un mecanismo automático que ajuste los salarios conforme al índice de precios al consumidor (IPC).

Finalmente, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, exhortó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación, implementar un mecanismo anual y automático de indexación salarial para el magisterio nacional, vinculado a la inflación e incluir en el Presupuesto General del Estado una partida fija para ajustes por costo de vida.

