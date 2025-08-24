DENUNCIA URGENTE PARA LA ALCALDESA CAROLINA MEJIA

Hace unos días la Alcaldía del Distrito Nacional inauguró el muy importante programa de

iluminación del sector La Castellana, reclamado frecuentemente por este medio de comunicación, la muy importante Junta de Vecinosy otras voces de la comunidad.

Muy pocos días después una lámpara tiene un prende y apaga, amaneciendo apagada en la calle

Florinda Soriano con Melba Marrero de Munné, Antigua calle 29 Este, frente a la casa número 33,

del referido sector.

A este medio de comunicación le llama poderosamente la atención lo que ocurre con esa lámpara

y reclama una investigación sobre el particular a la alcaldía municipal y la empresa que la instaló

para conocer lo ocurrido.

Verifiquen la lámpara por si acaso está siendo manipulada y corrijan la situación presentada.

En las primeras horas de la noche está encendida, luego amanecece apagada, lo que genera suspicacias.

Esa lámpara debe encender y apagar como todas las instaladas sin ningún obstáculo.

Esa y todas las lámparas de La Castellana son vitales para la seguridad ciudadana.

Resuelva eso, alcaldesa Carolina Mejía.

Primicias, que batalla por La Castellana y el país saluda la iluminación de La Castellana sin ningún tipo de problemas.

A propósito, La Castellana necesita urgente la rehabilitación de la mitad de las calles del sector que no fue asfaltada hace poco.

La pasada gestión de Obras Públicas cometió un gran abuso asfaltando solo una parte de La Castellana, eso hay que resolverlo también.

Las calles, construidas con una gran calidad en el gobierno del presidente Hipólito Mejía merecen la atención de la Alcaldía y del Ministerio de Obras Públicas.

Su deterioro no aguanta más, Primicias se hace eco del grito de sus moradores.

Tambien deben remozar el parque de la Núñez de Céceres con Gustavo Mejía, abandonado y convertido abusivamente en un parqueo de motoconchistas y deliverys, lo que hay que parar de inmediato.