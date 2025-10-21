Defensa Civil activa provinciales ante posible paso de tormenta tropical Melissa sobre el país

Santo Domingo. — La Defensa Civil Dominicana reunió este martes a todos sus directores provinciales, con la finalidad de trazar las medidas de prevención necesarias ante el posible paso de la tormenta tropical Melissa que se encuentra en aguas del mar Caribe, y por el que se declararon 21 provincias en alerta.

El encuentro estuvo encabezado por el subdirector ejecutivo del organismo naranja, Bernardo Rodríguez, quien llamó a los directores a activar los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), junto a las gobernadoras, quienes los encabezan a nivel provincial, y a los alcaldes a nivel municipal, en las localidades bajo alerta.

“Por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Juan Salas, y siguiendo las indicaciones del gobierno central, encabezado por el presidente Luis Abinader, estamos actuando anticipadamente para salvaguardar vidas y propiedades, puesto que los pronósticos de los organismos técnico-científicos indican que el fenómeno meteorológico traerá mucha lluvia desde este miércoles al país”, dijo Rodríguez.

Informó que la Defensa Civil tiene unos 2,800 albergues disponibles a nivel nacional. Pidió a la población que habita en zonas vulnerables verificar su centro colectivo más cercano a través de la página web de la institución (https://defensacivil.gob.do/) o en sus redes sociales, escaneando un código QR desarrollado para esos fines.

Explicó que previamente sostuvo una reunión con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien puso a disposición de los organismos de respuesta a emergencias toda la capacidad del Estado, para evitar que se pierda una vida por el posible paso del fenómeno.

Sobre las provincias en alerta

En una rueda de prensa que se desarrolló esta mañana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta amarilla para 13 provincias, entre ellas: La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, San Juan, Pedernales, Barahona y Azua.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Samaná, Santiago, El Seibo, Independencia, Hato Mayor y Bahoruco.

La Defensa Civil recomienda a la población estar atenta a las informaciones emitidas por los organismos oficiales y actuar con prudencia.