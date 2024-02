De suma y resta en elecciones municipales y congresuales

El proceso o los procesos electorales que se registrarán en República Dominicana este año tienen características a considerar, que guardan relación, no solo con la cantidad de votos que obtengan los partidos o bloques en alianza, sino, además la cantidad de escaños y de demarcaciones aganar.

En el caso de las elecciones municipales, un elemento a tomar en cuenta es que los concejales o regidores serán electos de manera individual y no mediante el sistema de arrastre. Esto indica que cada candidato deberá pujar por sus votos.

Pero también se debe considerar que se aplicará el llamado método D’Hondt, donde se toma en cuenta no solo la cantidad de votos obtenidos por el candidato, sino, la cantidad de escaños que obtenga cada partido o bloque aliado, lo cual indica que un candidato con menos votos puede resultar electo, en lugar de otro que haya adquirido más votos. Ese tema habrá de generar confusiones al momento de contar los votos y de nombrar a los candidatos que resulten ganadores. Esperemos.

Pero, en esta ocasión, deseo destacar lo relativo con resultados en términos generales más que particulares. Por ejemplo, en estas elecciones municipales no es lo mismo sacar mayor cantidad de votos que mayor cantidad de escaños. Son 158 municipios y 235 distritos municipales. Puede darse el caso de que un partido o bloque obtenga mayoría de alcaldías y minoría de votos. También puede ser lo contrario, que la organización con más votos obtenga menos puestos. En otra instancia puede que una organización o bloque obtenga mayoría doble, tanto en puestos como en votos. Eso dependerá de los resultados, con base al comportamiento de los electores.

Otro elemento a considerar es lo relativo a las alianzas y los candidatos congresuales, es decir, los que van como senadores y diputados. Ocurre que las elecciones son separadas: las municipales el 18 de febrero y las congresuales (junto con las presidenciales) el 17 de mayo. Hay que prestar atención al hecho de que los legisladores serán electos el mismo día en que elegirá al Presidente, algo que marca ciertas condicionalidades a tomar en cuenta.

Se trata, básicamente, de las alianzas. Un grupo de partidos en la oposición, en esta caso Rescate RD, van aliados en lo municipal y lo senatorial. Por ejemplo, en la capital, el candidato a alcalde es del PLD y el candidato a senador es de la Fuerza del Pueblo (FP), pero ocurre que las elecciones no son el mismo día.

Entonces, se supone que el 18 de febrero todos los fuercistas y hasta perredeistas van a votar por el candidato peledeista. Si ese candidato no resulta ganador y su votación queda muy por debajo de lo esperado, entonces se puede dar el caso de que, para las congresuales, los peledeistas no voten por el candidato a senador de la FP, en el entendido de que no recibieron el apoyo esperado en las municipales.

Esto indica que para que haya cumplimiento entre aliados en la segunda elección, debe verse un apoyo notable en la primera. Esto es, que el candidato municipal gane o que al menos pierda peleando, es decir, con un 48% o 49%, lo cual indica que, ciertamente, los aliados le dieron su voto.

Pero si, por el contrario, ese candidato resulta con un 20% o 25%, los PLD entenderán que los FP no le dieron el apoyo necesario y puede que reaccionen de esa misma forma hacia las elecciones congresuales, con relación al candidato fuercista y el apoyo que esperarían de los peledeistas.

Eso ocurre en otras demarcaciones a la inversa, como en el municipio de Higuey, La Altagracia, donde la candidata a la Alcandía es de la FP y el candidato a la senaduría es del PLD.

Otro elemento a considerar es que las elecciones congresuales son el mismo día de las presidenciales, lo que indica que el candidato presidencial tendrá un efecto de arrastre a favor del candidato senatorial, toda vez que el votante acostumbra a marca por el mismo partido en las distintas boletas.

Entonces, se puede dar el caso de que un candidato presidencial bien posicionado le sume votos a su candidato senatorial, aunque no esté entre los preferidos. Esos y otros elementos, deben tomarse en cuenta en estas contiendas electorales.