CUARTA EDICIÓN DEL DOMINICAN BOAT RALLY, EDICIÓN MONTECRISTI 2025

SANTO DOMINGO. – El comité organizador del Dominican Boat Rally 2025 y la empresa WT Events dieron a conocer en un encuentro con la prensa y la comunidad náutica celebrado en Julieta Brasserie, los detalles de uno de los eventos más esperados por quienes aman la navegación en botes, el “Boating” y hacer turismo por las costas y playas de nuestra República Dominicana.

El fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre se vivirá nueva vez uno de los acontecimientos más emocionantes y lleno de diversión de la navegación en botes, comprendiendo un recorrido por la impresionante costa norte de la República Dominicana, con paradas en Cayo Tuna, los Manglares de Estero Balsa, Isla Cabra y el banco de arena Grand Grossier, entre otros atractivos naturales.

“El propósito de este evento es que los participantes disfruten al máximo de nuestras costas y nuestros paisajes del norte de la isla dominicana y Montecristi, con atractivas y seguras etapas de navegación. A lo largo del recorrido habrá actividades recreativas para el disfrute de toda la familia, y serán premiados en varias categorías, aunque todos serán ganadores”, expresaron Alma Taveras, de WT Events y Eduardo Lalane, entre otros nautas que conforman el comité.

Más que una competencia el rally será un compartir entre amigos y familiares, un paseo en botes. Durante esta edición se espera la participación de 50 embarcaciones lo para sus organizadores es buen quorum al ser un destino nuevo. Los botes deben tener un mínimo de 17 pies de eslora con sus equipos de seguridad para una segura navegación.

En evento que lleva un enfoque de protección al medio ambiente marino, tiene como sede al Club Náutico de Montecristi, provincia Montecristi.

La ruta comprende un recorrido partiendo desde el Club Náutico, navegando por los principales atractivos de la costa norte: Cayo Tuna (o Cayo Ratas), los impresionantes Manglares y La Plataforma, y el paradisíaco banco de arena Grand Grossier (La Venita), con una posible parada frente al Morro según las condiciones del mar, visita a Isla Cabra para luego retornar el club.

El recorrido presenta alrededor de 65 millas náuticas, y se realizará desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

El coctel de apertura se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 8:00 de la noche en la Terraza del Club Náutico de Montecristi, y para finalizar, la premiación y DBR Party se celebrará el sábado 25 de octubre en el Restaurante Blue Marlin, con cena, degustaciones y DJ en un ambiente de alegría y camaradería.

El equipo más Divertido, el Bote Con Mejor Performance y la Embarcación Participante En Las 4 Ediciones Del DBR, serán premiados con trofeos y regalos gracias a los patrocinadores. El domingo 26 habrá navegación libre y opcional para posteriormente regresar a Santo Domingo.

Las sedes se encuentran ubicadas en Montecristi, un destino náutico y turístico único en la costa norte del país, reconocido por su imponente Morro y sus paisajes marinos de gran belleza natural.

Este Rally de Botes será el cuarto de muchas otras rutas a recorrer por toda la República Dominicana, ya que ha venido despertando el interés de participar por toda la comunidad de boteros de la isla.