Coopnaprensa aboga para que se le entregue el millón de pesos aprobado por el presidente Luis Abinader

Santo Domingo, República Dominicana.- La presidenta de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa), periodista Francisca Ramírez, abogó ante el presidente de la República, Luis Abinader, para que se haga efectiva la entrega del millón de pesos que aprobó para apoyar la capitalización de esa entidad, en el año 2023.

Recordó que en ese mismo año, José Ignacio Paliza, a la sazón ministro Administrativo de la Presidencia, los convocó a su despacho en el palacio nacional para informarles que el presidente Abinader había aprobado la entrega de los fondos solicitados.

Ramírez dijo que a pesar de que ya han reiterado la solicitud al primer mandatario en tres oportunidades, sin recibir respuesta, mantienen la esperanza de que este cumpla su palabra.

“Desde 2023, cuando Paliza, hoy ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), nos informó de la aprobación de parte del presidente, hemos seguido insistiendo y no perdemos la esperanza de que el jefe de Estado cumplirá su palabra y le entregará a Coopnaprensa el millón de pesos que aprobó”, explicó la presidenta de la cooperativa de los periodistas.

Francisca Ramírez hizo el llamado al Gobierno al pronunciar su discurso en el acto conmemorativo del 20 aniversario de Coopnaprensa, celebrado en el salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas, donde, ante directivos, miembros e invitados especiales, presentó un informe detallado de las actividades de esa institución cooperativa en sus 20 años de operaciones.